Modelo afirma haber sido hostigada sexualmente por Tony Toutouni

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Este fin de semana, la modelo Deyana Mounira fue demandada por el millonario Tony Toutouni por supuestamente haber abusado de su perro "Hef".



El excéntrico Tony aseguró que la modelo se puso a bailar con su perro para luego ponerse crema de maní en la entrepierna e incitar al animal mientras tocaba sus genitales.



El millonario declaró que su perro no ha vuelto a ser el mismo desde el incidente, el cual se originó en una sesión de fotos que le hizo a la modelo.



Sin embargo Deyana insistió, mediante videos que subió a su Instagram, que Tony fue quien la hostigo sexualmente y alentó a su mascota para que se lanzara sobre ella.



"Durante toda esta sesión con Tony, me sentí muy incómoda porque Tony me estaba acosando, verbal y sexualmente. Me agarró por la fuerza de manera inapropiada y trató de meterme varias veces en su habitación. Caminé y él continuó haciéndolo incluso después de que le dije repetidamente que se detuviera".



"Él provocó a su perro para que me jodiera y me dijo que lo permitiera. Este video tiene la voz de Tony diciéndome que permita que su perro tome estas acciones y dice, 'que lo haga', que la folle... "solo quédate ahí parado y deja que te huela el culo", aseguró.



Deyana también afirmó que el fotógrafo la toqueteo mientras trataba de meterla en su habitación.