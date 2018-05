Francisco Céspedes prefiere romance a reggaetón

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Francisco Céspedes lleva una vida conquistando a las musas, porque según él, a la inspiración hay que buscarla y enamorarla. Es así como ha logrado escribir su repertorio.



Con sus canciones románticas, el músico cubano dejó de ser moda para permanecer en el gusto de la gente. Es así como dice que el reggaetón sí es una moda.



"Para mí, el reggaetón no es bueno ni malo, simplemente me parece que es algo que está llevando a las nuevas generaciones a un sólo canal. Porque hasta los ritmos son monotonales", comentó el cantante.



Céspedes, cuya principal influencia es la nueva trova cubana, es autor de temas que han sonado en las voces de artistas como Pablo Milanés, Luis Miguel, Alejandro Sanz y Alejandro Fernández. El compositor estará en el escenario del Lunario del Auditorio Nacional.



"Me gusta mucho ese escenario porque me recuerda al lugar de donde yo vengo, del antro, muy al estilo de la bohemia, es lo que más disfruto".



En sus más de 20 años de trayectoria artística, Céspedes ha editado discos como "Vida loca" (1997), "Dónde está la vida" (2000), "Ay corazón" (2002), "Autorretrato" (2005), "Te acuerdas…" (2009), "Todavía" (2016) y "Zona preferente: Francisco Céspedes desde el Teatro Karl Marx en vivo desde La Habana" (2017). A lo largo de su trayectoria, Céspedes ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos varias nominaciones al Grammy y Grammy Latino.



Mientras espera dar conciertos, Céspedes se dedica a escribir y no canciones precisamente. El cantante confiesa que también hace cuentos, historias cortas con principio y fin, muy al estilo de cosas que él mismo contaría.



"No hay mucha diferencia entre escribir una canción o un cuento, porque al final se trata de encontrar las palabras indicadas".



Tributo a las madres. Céspedes realiza actualmente una gira por la República Mexicana al lado de Jorge Muñiz y Carlos Cuervas, con el espectáculo Hagamos un trío, en el cual le cantan a la mujer.



El cubano dice que es amante de la mujer y que le ha escrito a sus novias, por eso espera que ellas lo recuerden como con ese beso primero.



Será así que su presentación Celebra a mamá, que se llevará a cabo el jueves 10 de mayo a las 18:00 horas en el Lunario, buscará complacer a todas la mujeres, madres o solteras por igual.



"Si quieren acompañar a las mamacitas, está bien y si no, compren una botella de vino y que ellas lo disfruten con todo y la música", comentó vía telefónica.



Sus más recientes presentaciones fueron el año pasado, para festejar 20 años de la grabación de su álbum Vida loca, material que lo lanzó a la fama, y presentar también su último disco.