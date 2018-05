Con disco y gira, Bautista ignora los chismes

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

A casi un mes de haber tenido problemas con su visa durante un viaje a Los Ángeles, Mario Bautista explicó que más allá de lo que la gente o la prensa diga, él prefiere enfocarse en su música.



"No voy a desperdiciar mi energía en chismes, me voy a mantener fiel a lo que me gusta", dijo.



El cantante, quien se presentó como uno de los invitados en Bud Light Warehouse en la ciudad de Monterrey, explicó que prefiere rodearse de gente que lo apoya, como sus fans y uno de sus mejores amigos, el youtuber y actor Juanpa Zurita, de quien dijo estar feliz por su participación en la serie de Netflix sobre Luis Miguel.



"Siempre hablamos y le digo que qué bueno todo lo que nos está pasando. De eso se trata Los Caballeros (su grupo de amigos), de 18 talentos diferentes... somos una hermandad".



El artista dijo que este mes lanzará su nuevo álbum y regresará a los escenarios.



"Todos los fines de semana va a haber un sencillo nuevo y vamos a sacar una colaboración con Alok (DJ brasileño) que se llama 'Toda la noche'. También se viene nueva gira en México, EU y Europa".



Bud Light Warehouse busca difundir la música electrónica con la construcción de un canal dedicado a ella con más de 150 streamings al año desde distintos lugares del mundo a través de YouTube, entrevistas y coberturas de festivales, tutoriales para aprender cómo hacer música electrónica y un programa de radio que se escucha ya en 12 ciudades del país.