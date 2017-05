Presentan a artistas invitados a los Billboard 2017

(GH)

Organizadores de los Premios Billboard 2017, revelaron hoy la primera ronda de artistas que brillarán en el escenario el 21 de mayo, entre quienes figuran Bruno Mars, Camila Cabello y Celine Dion.



Según una publicación de la página oficial de BBMAs en la red social Instagram, la ceremonia prevista para el T-Mobile Arena, de la ciudad de Las Vegas, acogerá igualmente a Florida Georgia Line, Imagine Dragons, John Legend y Lorde, así como a Ed Sheeran, Nicky Minaj y Drake.



Precisamente, el rapero canadiense Drake y el dúo de disc jockeys estadounidenses The Chainsmoker encabezan las nominaciones a los Premios Billboard 2017 con 22 candidaturas cada uno.



El también compositor y actor competirá, entre otras, en las categorías de Artista del Año, Mejor Artista Masculino y Mejor Artista Billboard 200, mientras la formación de Andrew Taggart y Alex Pall optará igualmente por los galardones al mejor artista y al mejor dúo o grupo.



Le siguen Twenty One Pilots, con 17 nominaciones; Rihanna, con 14, The Weekend, con 13, y Beyoncé, con ocho candidaturas.



Con transmisión en vivo por la cadena ABC, los BBMAs reconocen a los artistas más exitosos del año en Estados Unidos en atención a las ventas de álbumes, sencillos, transmisiones en radio, giras y uso de redes sociales.



La misma publicación mostró que muchos más artistas serán anunciados en las próximas semanas.