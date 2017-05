'House of cards' lanza trailer de su quinta temporada

HERMOSILLO, Sonora(GH)

"El pueblo estadounidense no sabe lo que le conviene. Yo sí". Así arranca el tráiler oficial de la quinta temporada de House of Cards. La serie protagonizada por Kevin Spacey y Robin Wright volverá con nuevos capítulos, informó El País "Son como niños, Claire. Tenemos que limpiarles las manos y la boca. Enseñarles a distinguir el bien del mal. Decirles qué pensar y cómo sentirse y qué querer. Incluso necesitan ayuda para escribir sus fantasías más salvajes, para desarrollar sus peores miedos. Por suerte para ellos, me tienen a mí. Te tienen a ti". La voz de Kevin Spacey como Frank Underwood sirve como hilo conductor del avance de los nuevos episodios. "Una nación, Underwood", termina.La cuarta entrega terminaba con Claire nominada a la vicepresidencia y su marido Frank declarando la guerra abierta a un grupo terrorista islámico en un intento de sembrar el caos y servir de distracción de las revelaciones sobre ellos que había publicado la prensa. El cinismo más cruel sigue siendo la carta que mejor juega esta poderosa pareja. Ya queda menos para saber cómo continúa su despiadado camino.La serie de la plataforma ha sido todo un éxito por la forma de desmitificar la política y mostrar sus lados oscuros: la corrupción, las traiciones y los negocios sucios.Asimismo, muestra la influencia que tiene el periodismo, que cumple un rol más que importante en la política, estableciéndose vínculos de manera constante entre ellos.