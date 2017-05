Algunos detalles sobre Baby Groot de "Guardianes de la Galaxia"

LOS ÁNGELES, California(AP )

El bebé Groot “nació” al final de la primera película de “Guardianes de la Galaxia” y ahora este pequeño extraterrestre que parece árbol se ha robado todas las miradas en la segunda entrega de la serie.



En la versión en inglés el personaje animado tiene la voz de Vin Diesel y casi siempre se limita a decir “yo soy Groot". Su participación en la película es sumamente importante y sus camaradas intergalácticos suelen entender sus mensajes (casi siempre groseros).



Groot, quien tras ser un personaje enorme con forma de árbol en la primera película tuvo que regenerarse a su versión pequeña, puede hacer que sus brazos y piernas crezcan como ramas que abren puertas y cajones, este poder también sirve para sacarlo de lugares apretados, pero hay otras cosas que quizá no sepas de este humanoide de madera. A continuación cinco detalles sobre Groot.



1. Al parecer Groot hizo varias labores detrás de cámara. Si te quedas a ver los créditos de "Guardianes de la Galaxia, Vol. 2" encontrarás las contribuciones de Groot. Su nombre aparece en los créditos en los gráficos, efectos especiales y otros departamentos, por lo que vale la pena quedarse para ver el final de la película de Marvel y encontrar claves de lo que podrían ser acciones futuras.



2. El bebé Groot es un embajador no oficial del Día de la Tierra. Marvel, que considera a Groot "el árbol más alto de la galaxia”, se unió con Disney Conservation Fund y Nature Conservancy para plantar un árbol cada vez que el hashtag #GrootDanceBomb aparezca en redes sociales. Marvel espera donar 250 mil dólares para cuando la película se estrene el viernes.



3. La agradable participación de Groot no limita su horrible carácter. “Es totalmente adorable, pero tiene muchos más problemas de control de la ira que Groot adulto”, dijo el guionista y director James Gunn.



4. Al actuar junto a Dave Bautista y Chris Pratt, quienes miden cerca de 1,8 metros, Groot resultó ser un reto para los camarógrafos a cargo de los encuadres. Usaron una escultura del personaje de unos 20 centímetros, que después fue animado totalmente por computadora, y una disposición especial de la cámara para capturar la perspectiva de Groot bebé entre los otros superhéroes.



5. Pratt, quien interpreta al líder de los Guardianes, Star-Lord, sabía desde el principio de la filmación que podría ser opacado por su pequeño superhéroe. Durante la primera secuencia, cuando los Guardianes luchan contra un gusano enorme con múltiples mandíbulas, la cámara se mantiene enfocada en Groot bailando en el fondo. Gunn recordó a Pratt viendo la escultura de Groot en la escena y diciendo “cielos, se va a robar toda la película”.