Emma Watson posa topless en revista

NUEVA YORK, Nueva York(Agencias)

Emma Watson, quien protagoniza la portada de Vanity Fair para la edición de marzo, hizo una artística sesión de fotos, que corrió a cargo de Tim Walker, en la cual posó topless.



La joven actriz de 26 años, a la par, concedió una entrevista a la publicación en la cual habla de su transición de niña a mujer en los sets de grabación y cómo los libros y la literatura son parte de su vida.



“Los libros fueron una vía para crear una conexión con mi padre. Yo lo recuerdo a él leyéndome historias antes de ir a dormir, haciendo diferentes voces. Yo crecí en los sets de filmación y los libros fueron mi conexión con el mundo fuera de eso.



“Fueron mi conexión con mis amigos después de la escuela porque si yo había leído algo que ellos habían leído ya teníamos algo en común. Más tarde en mi vida los libros se convirtieron en una escape, en una forma de empoderamiento, un amigo en el cual puedo confiar”, explicó la protagonista de La Bella y la Bestia.



La bella de la bestia

Watson también contó a la revista sobre su experiencia interpretando a Bella y dijo cómo le hizo algunos cambios a la película original, que está en versión animada, para mostrar a un personaje más activo.



En la película original, por ejemplo, Bella aparece con zapatos de ballet montando a caballo, algo que ella, en la versión “live-action”, cambió a botas.



“En la versión original ella tiene zapatos de bailarina, los cuales son adorables -no me malinterpreten- pero ella no va a poder hacer algo terriblemente útil en zapatos de bailarina en medio de una villa provincial francesa”, dijo.



Harry Potter la marca

La también embajadora de la ONU, quien es recordada por su papel como Hermione en la saga de Harry Potter, dijo que en las grabaciones de La Bella y La Bestia sintió un cambio en ella.



“Cuando terminé de grabar la película, tuve el sentimiento de esa transición de ser una mujer en la pantalla... Bella es absolutamente una princesa Disney, pero ella no es un personaje pasivo. Ella está a cargo de su propio destino”, afirmó.