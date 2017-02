El cambio en la estética de Miss Universo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La forma en la que Miss Universo ha cambiado no coincide con el mundo real. Algunos análisis sobre el certamen de belleza indican que las concursantes están alejadas del promedio de las mujeres.



En los últimos años se ha pedido que las concursantes sean más altas y más delgadas e incluso hacen referencia a la edad.



Por ejemplo, las estadísticas indican que en 2011 la ganadora Leila Lopes se convirtió en una de las ganadoras más “viejas”, con sus 25 años. Ya que fue Brooke Lee, quien en 1997 ganó la corona a sus 26 años.



Para el concurso se pide que la edad sea de entre los 18 y los 27 años; la ganadora más joven tenía 20 años.



Por otra parte, las concursantes no rebasan el promedio de los 55 kg, mientras que el promedio de las mujeres, cuando menos en Estados Unidos, es de casi los 60kg. Sin embargo, fue en 1980 cuando comenzaron a buscar a candidatas no sólo delgadas, sino atléticas.



Según el portal Superdrug Online Doctor fue Alicia Machado la última ganadora con un índice de masa corporal más cercano al promedio.



Mientras que la mexicana Ximena Navarrete la que más cercana estuvo al peso promedio de las Miss Universo de acuerdo a la tendencia de ser delgadas.