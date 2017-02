Aseguran que Johnny Depp está cerca de la ruina

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El despacho de abogados The Management Group (TMG), quienes han llevado las finanzas del actor Johnny Depp, lo han demandado por una deuda millonaria.



De acuerdo al portal El País España, el actor de "Piratas del Caribe", ha llevado una vida plagada de lujos en los últimos años, situación que está cerca de dejarlo en la ruina.



Según la fuente, durante las últimas dos décadas, el actor, de 53 años, ha estado gastando a un ritmo de 2 millones de dólares mensuales.



Entre esos gastos se incluyen, según la reclamación judicial, la compra de un yate por 18 millones de dólares, 45 coches de lujo y un gasto de casi 700 mil dólares entre vinos, aviones privados y el mantenimiento de una plantilla de 40 personas.



El despacho TMG, de Beverly Hills, asegura que Depp ha acumulado más de 200 obras de Warhol, Klimt y otros maestros, 70 guitarras de colección y una colección de recuerdos de Hollywood tan extensa que se almacena en 12 lugares.



A principios de mes, el actor demandó a sus ex apoderados por mal manejo de sus ganancias en un periodo productivo de su carrera, aunque la compañía dijo que los gastos excesivos del actor fueron la causa. "Durante más de 17 años, The Management Group ha hecho todo lo posible para proteger al actor de sí mismo".



Michael J. Kump, abogado de The Management Group, indica que la demanda de Depp es “una falsedad” y escribió en una declaración que el actor nunca se quejó de problema alguno.



La compañía “hizo todo lo posible para proteger a Depp de sus gastos irresponsables y excesivos”, dijo Kump.



La firma, con la que el actor rompió el año pasado, asegura que la estrella le debe 3,8 millones de dólares y que se ha visto obligada a iniciar procedimientos de ejecución hipotecaria en la propiedad de Depp.