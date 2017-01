Robbie hace mueca y se desinfecta luego de saludar a los fans

LONDRES, Inglaterra(GH)

Foto: Captura de video

Foto: Captura del video

Robbie Williams estuvo con miles de fanáticos para recibir el 2017, pero parece que no estaba tan feliz de estar con ellos como ellos con él.El Daily Mail informó que, el ex cantante de Take That, saltó a la multitud para una interpretación entusiasta de Auld Lang Syne durante un pequeño concierto en el Central Hall de Westminster.Después de que la canción fue cantada y estrechó las manos de los presentes, Robbie saltó detrás del escenario y cogió una botella de desinfectante y la aplicó a sus manos.Se le vio haciendo una mueca mientras lanzaba el líquido transparente sobre sus manos y continuaba la actuación.Aunque el cantante fue criticado por muchos, algunos aplaudieron sus buenas prácticas de higiene.