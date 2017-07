Empresarios inconformes con las obras realizadas en Ensenada

ENSENADA, Baja California(GH)

Los miembros del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), se reunieron con el Director General de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Alfonso Padrés Pesqueira, a quien le manifestaron su inconformidad por las obras que se realizaron como parte del compromiso presidencial 127.



El funcionario informó que el compromiso se cumplió con la realización de obras como la modernización de 6.1 kilómetros de Maneadero a la Bufadora, la reconstrucción de de un tramo de 16 kilómetros de Tijuana- San Miguel, los trabajos de conservación de Francisco Zarco, El Porvernir y El Tigre de una longitud de 24.3 kilómetro, además de trabajos de conservación y reconstrucción del kilómetro 0 al 4+100.



Asimismo, se llevo a cabo la modernización a 12 metros de otro tramo de Maneadero a La Bufadora y la conservación periódica de Tijuana a San Miguel de 20 kilómetros, donde se reconstruyó totalmente la carpeta y se hicieron 57 obras de drenaje, dando un total de 148.1 millones de pesos entre todas las obras.



No obstante, el Presidente del CCEE, Marco Antonio Coronado Valenzuela, consideró que hay otras carreteras que están en pésimas condiciones y que requieren de inversión urgente pero que no fueron tomadas en cuenta debido a que no son tramos federales.



“Las obras que se realizaron son de mantenimiento rutinario, cómo se justifica un compromiso presidencial cuando se trata de obras que tienen mantenimiento todos los años, para hacer un compromiso tiene que estar sustentado en la necesidad de invertir en obras diferentes a las que viene haciendo la SCT”, opinó.



Conorado Valenzuela dijo que el sector empresarial ha manifestado en repetidas ocasiones que la sobras más urgentes son el tramo de Chapultepec- Maneadero, mejor conocido como “El tramo de la muerte” y la entrada de la caseta de San Miguel a la API, entre otras.



Por su parte, el funcionario aclaró que la única forma de apoyar con inversión un tramo que ya no está en custodia de la federación, sería a través de un convenio que se firme entre el Secretario de Comunicaciones y Transportes y las autoridades locales.



Padres Pesqueira recordó que en el 2004 se entregó al Gobierno Municipal la custodia el tramo de Cahpultepec Maneadero , a solicitud el propio Ayuntamiento.



“El Congreso del Estado solicitó al Presidente Municipal y a un servidor que seamos gestores para ver la viabilidad de que se disuelva ese convenio o ver cómo pudiera haber una inversión que mejore las condiciones y se haga una modernización”, indicó Padres Pesqueira.