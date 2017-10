Inicia estrategias para de programa de certificación de Inglés

ENSENADA, Baja California(GH)

El Sistema Educativo Estatal (SEE) dio inicio a la aplicación del uso de estrategias Guided Language Acquisition Desing (GLAD por sus siglas en inglés).



Adela Lozano López delegada del SEE en este municipio, declaró que la Asociación de Educación Bilingüe de California (CABE), promueve la certificación del uso de las estrategias GLAD como un modelo de desarrollo profesional en el área de la adquisición del lenguaje y la alfabetización del inglés, estas estrategias favorecen en el rendimiento académico y las habilidades interculturales.



La CABE, que es similar al SEE pero en el país vecino, otorgó al Sistema Educativo 20 becas en todo el estado, para capacitar a docentes en la certificación GLAD, en el municipio de Ensenada 2 docentes fueron los que obtuvieron este beneficio.



Agregó que los docentes certificados son Gilberto García Andrade, que labora en la primaria "Anáhuac" y Silvia Castañeda Serna que labora en la escuela primaria "Carmen Serdán", mismos que se capacitaron durante dos años, en la ciudad de Tijuana, e incluso asistieron a la ciudad de San Bernardino California para observar una clase muestra de esta estrategia.



Añadió que a la relación binacional que el Programa Binacional de Educación Migrante ha mantenido con CABE de Estados Unidos, se integra también la Coordinación Estatal de Inglés del SEE, para considerar la recomendación del Secretario de Educación en el Estado, Miguel Ángel Mendoza González, de brindar a los docentes una diferenciación de estrategias pedagógicas de la enseñanza del idioma inglés en sus diversas modalidades.



Las estrategias adquiridas a través del método GLAD serán aplicadas primeramente en la primara “Anáhuac” en la semana del 30 de octubre al 03 de noviembre en el grupo 4A del Profesor Gilberto García, que se encuentra asignado en el mismo plantel. Para esto recibirá el apoyo de la Profesora Silvia Castañeda también certificada en GLAD.



Posteriormente dicha estrategia será aplicada en la Primaria Francisco Villa de la zona 47 del 27 al 30 de noviembre, con los mismos docentes certificados.