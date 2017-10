Realizarán marcha por la paz

ENSENADA, Baja California(GH)

Ante la gran cantidad de homicidios y hechos violentos ocurridos en Ensenada en los últimos meses, diversos grupos y asociaciones del movimiento “Yo soy Paz”, están convocando a una mega marcha por la paz el domingo 5 de noviembre en del Parque Revolución a las 13:30 horas.



El movimiento integra a la Diócesis de Ensenada, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), la Unidad Ministerial Evangélica de Ensenada, el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE) y Líderes Juveniles (IJUV).



“La intención es mostrar que estamos cansados de la situación de inseguridad, el proyecto no es solamente de reacción, traemos un proyecto de reconstrucción del tejido social que iremos presentando en los próximos días, esta marcha es el arranque el movimiento Yo Soy Paz”, adelantó Fabián Enrique Valdez de la UNPF.



Comentó que se espera una asistencia de más de 2 mil personas, el punto de reunión será el Parque Revolución a las 13:30 horas con la intención de partir a las 14:00 horas y recorrer la Avenida Juárez, la Avenida Ruiz, la Calle Primera y finalmente llegar a la Plaza Cívica de la Patria.



“Queremos que las nuevas generaciones se den cuenta que necesitamos cambiar la forma de ver las cosas, de atender los temas sociales y que haya mayor participación social, este movimiento no tiene ninguna derivación partidista o fin de lucro, el único interés es la búsqueda del bien común, actualmente el tema de la seguridad es importante y por eso estamos promoviendo la paz”, indicó.



Por su parte, el Sacerdote Marco Antonio Castro Lomelí, refirió que desde la perspectiva de la iglesia católica, se tiene la convicción de orientar al ser humano a través de valores.



“Los valores están y tristemente no los vivimos, en la ausencia de esta vivencia se generan una serie de dificultades que derivan en la violencia, necesitamos trabajar nuevamente con los valores”, expresó.