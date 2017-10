ENSENADA, Baja California(GH)

De noviembre de 2013 a septiembre de 2017, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha realizado 221 inspecciones en campos agrícolas de San Quintín, dando como resultado un total de 38 empresas agrícolas en procedimiento administrativo,



La titular de la dependencia, Juana Laura Pérez Floriano, explicó que este tipo de operativos extraordinarios se llevan a cabo sin avisar a las empresas y los inspectores realizan encuestas a los trabajadores para conocer si cuentan con seguridad social, prestaciones y qué tipo de trato reciben.



“Luego contrastamos con la información que nos presentan los patrones, una inspección en un campo agrícola dura alrededor de dos días y el patrón tiene hasta cinco días para reunir los documentos que nos debe entregar, si no cumple podemos iniciar un proceso administrativo”, detalló.



Una vez que se realiza un proceso administrativo, si la empresa no logra desvirtuar las acusaciones de la STPS, se procede a una sanción.



En ese mismo periodo, la STPS ha efectuado multas administrativas a empresas con violaciones laborales en San Quintín con un monto de 7 millones 295 mil 720 pesos.



Por otra parte, comentó que desde hace un par de meses han detectado 30 camiones de empresas de autotransporte que están trabajando de manera irregular haciendo servicios de subcontratación en Punta Colonet, San Telmo, Camalú y El Predregoso.



“Están evitando que los trabajadores se suban a los camiones de los ranchos, le prometen al trabajador más de lo que gana en el rancho, el pago es diario en efectivo y no los dan de alta en el IMSS, esto siempre ha existido en San Quintín, en 2014 calculábamos que había alrededor de mil trabajadores que se juntaban en tres puntos y no querían regularizarse”, señaló.



No obstante, la funcionaria reconoció que en los últimos años han proliferado empresas de transporte que realizan este tipo de contratación irregular.



“Nos hemos puesto de acuerdo con el gobierno municipal de Ensenada, porque están incumpliendo con el reglamento de vialidad y transporte del Municipio de Ensenada, además están realizando un trabajo de subcontratación que debe estar regularizado Por la Secretaría de Hacienda y lo están haciendo de manera irregular”, puntualizó.



Pérez Floriano informó que en el último operativo detectaron alrededor de 800 jornaleros, sin embargo, gracias a la coordinación con el Gobierno Municipal se ha logrado disminuir.







Noviembre del 2013 a septiembre de 2017



221 inspecciones en campos agrícolas de San Quintín



Multas administrativas a empresas con violaciones laborales en San Quintín con un monto de 7 millones 295 mil 720 pesos



38 empresas agrícolas en procedimiento administrativo en San Quintín



Han detectado empresas de transporte que subcontratan trabajadores del campo de manera irregular.