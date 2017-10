El trabajo infantil se concentra en servicios y comercio: STyPS

ENSENADA, Baja California(GH)

A diferencia del resto de los estados, en Baja California el trabajo infantil no se centra en los campos agrícolas, se concentra en el sector servicios y comercio, reveló Juana Laura Pérez Floriano, Secretaria del Trabajo y Previsión Social en el Estado.



La funcionaria recordó que en 2013 Baja California ocupaba el lugar 29 en materia de trabajo infantil no permitido, sin embargo gracias a diversas acciones que se han implementando en la dependencia en coordinación con DIF, actualmente el estado se encuentra en el lugar 31.



Para suprimir el trabajo infantil de las calles, DIF estatal desarrolló una aplicación para teléfonos inteligentes llamada “Habla por Ellos DIF BC”, mediante la cual se pueden presentar denuncias anónimas en situaciones de riesgo para niños o jóvenes.



“La Procuraduría de la defensa del menor encontró que muchos de los niños que han muerto, que han sido violentados o que están siendo explotados, la gente lo sabe pero nadie hace nada por no involucrarse, con esta aplicación se puede tomar la foto y poner la ubicación exacta en donde está ocurriendo el ilícito”, detalló



La funcionaria aclaró que un tipo de trabajo permitido son las actividades formativas, es decir, cuando los niños realizan actividades que no afectan su desarrollo personal ni interfieren con su educación.



“Hay padres de familia que lo realizan, por ejemplo, cuando tienen una tienda y su hijo va en la mañana a la escuela, posteriormente come y luego lo llevan un par de horas al negocio para que aprenda a ser responsable , luego se va a jugar y sigue siendo niño, ese trabajo es permitido porque hay una parte formativa”, explicó.



No obstante, reconoció que han detectado casos en los que el niño deja de ir a la escuela, no tiene tiempo para jugar y vive estresado.



“Ese es el trabajo infantil que no está permitido, que se da en la obscuridad y del cual no nos damos cuenta, porque nosotros acudimos a los centros de trabajo y nos dicen que el niño solamente está ayudando”, señaló.