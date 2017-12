Fernando espera su turno en Grandes Ligas

ENSENADA, Baja California(AGP Deportes)

Está por cumplir 16 años y ya ha capturado la atención de los detectores de talento que asisten a las citas programadas por Toros de Tijuana para mostrar a sus prospectos, los llamados Showcase.



Fernando Díaz Chávez no tiene prisa ni pierde piso. Su prioridad, por ahora, sí tiene plazo: El 12 de julio, “fecha en la que ya podría firmar con una organización de Grandes Ligas”.



Y si todo marcha como va, ofertas no le faltarán. En su tercer Showcase, los avances mostrados fueron tan notables que sobresalió entre los beisbolistas más buscados sobre el terreno de juego del estadio Gasmart, hace un par de semanas.



“Este Showcase fue el mejor, noté mejoría en muchos aspectos, por ejemplo mi bateo de poder y también mi defensiva como catcher. En el primero, en febrero, acababa de firmar y creo que pesaron los nervios por estar frente a 30 scouts de equipos de Grandes Ligas”, explicó.



Ya instalado en Tijuana tras finalizar la secundaria en Ensenada, “llegó el segundo Showcase en agosto, donde mejoré mis tiempos corriendo y cacheando, también mi bateo. Y ya en este último pude mostrarme con mayor confianza y se me acercó mucha gente, scouts y prensa”.



En el proceso, apela a la paciencia, “a no desesperarse porque con calma siempre llegan las cosas.



“Falta medio año y valoro todo lo que he desarrollado. Mi meta es jugar Grandes Ligas dentro de 10 años, pero voy paso a paso: Lo primero es firmar este 2018”, apuntó.



El beisbolista, cuya estatura es de 1.93 metros, fue reiterativo en los valores familiares como cimiento de su proyecto de vida.



“Le agradezco a mis padres por el apoyo y el consejo de tener los pies sobre la tierra, porque la humildad hace la diferencia, sobre todo en este tipo de carreras”, afirmó.



En ese sentido, también destacó el hecho de que una organización con los alcances de Toros se encuentre a 100 kilómetros de Ensenada, “con casi 30 jugadores firmados a equipos de Grandes Ligas”.



“Ya venían dándome seguimiento, aunque yo tenía planes de irme a Estados Unidos, pero Toros habló con mis padres, mi hermano, y la firma llegó en febrero. Terminé secundaria y me fui a vivir a Tijuana con el grupo grande de compañeros que buscamos crecer con Toros”, abundó.