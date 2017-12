'Cobertón' llegó con cobijas hasta Villa de Reyes

ENSENADA, Baja California(GH)

Alrededor de 70 personas de la colonia Villa de Reyes de la delegación de El Sauzal recibieron cobijas como parte de la campaña “Cobertón Navideño” que realizó PERIÓDICO FRONTERA ENSENADA, para beneficiar a las personas que más lo necesitan en esta temporada de frío.



A las 12:30 horas llegó una camioneta cargada de cobijas que fueron donadas por los lectores y rápidamente los habitantes de dicha colonia conformaron una fila para recibir el apoyo.



Araceli Partida de Dios, explicó que la colonia inició como una invasión y hasta hace poco tiempo empezaron a regularizar los terrenos, sin embargo aún no cuentan con servicios básicos como electricidad.



“No tenemos luz, nuestra única salida del frío son las cobijas, en esta temporada está haciendo bastante frío y estamos muy agradecidos porque esto significa protección para nuestras familias”, expresó.



Por su parte, la señora Merare Arteaga comentó que vive con su hija y su nieto, a quienes abraza durante las noches para no pasar frío, ya que no cuentan con suficientes cobijas.



“Nos acostamos muy temprano para cobijarnos, si tuviéramos luz por lo menos un pequeño calentón nos ayudaría, hay demasiado frío y en mi casa no tengo piso”, relató.



Finalmente, Eloy Ramírez Medina, presidente de la colonia, manifestó su agradecimiento a PERIÓDICO FRONTERA ENSENADA, por haber beneficiado a las familias de Villa de Reyes.



“Estamos muy agradecidos con el periódico y sus lectores por habernos apoyado, aquí hay muchas familias de escasos recursos y estas cobijas significan mucho para ellos, muchas gracias”, manifestó.