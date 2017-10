Buscan que la Baja 1000 sea un evento familiar y con saldo blanco

ENSENADA, Baja California(GH)

Con el propósito de prevenir o mitigar riesgos con motivo de la realización de la carrera Off Road Baja Mil, edición 50 aniversario, la Unidad de Protección Civil, trabaja en la implementación de medidas y acciones a seguir durante el evento automovilístico.



El titular de la dependencia, Jaime Nieto de María y Campos precisó que el objetivo de las acciones a implementar durante la justa deportiva a llevarse a cabo del 15 al 18 de noviembre, es que sea un evento familiar y con saldo blanco en Ensenada.



Mencionó que entre las disposiciones emitidas destacan que en diversos tramos como el Bulevar Costero esquina con calle Club Rotario; Calle Ámbar esquina con Avenida Ruiz, por mencionar algunas, además se instalará una doble barrera de seguridad, mediante vallas de concreto u otro material, así como un cerco metálico para restringir el acercamiento de espectadores a la ruta de competencia.



El funcionario enfatizó que en zonas marcadas como restringidas no se permitirá la presencia de las personas seguidoras de la competencia, sino solamente de personal de seguridad pública y staff.



Subrayó que a lo largo del arroyo Ensenada se deberá de delimitar con cerco metálico u otra estructura la ruta de la carrera, resultando restringida la ocupación de toda persona, debiendo de ubicarse solamente en el área de bordos de protección del mismo arroyo y en la parte alta.



Jaime Nieto exhortó a las personas que acudirán a la tradicional carrera fuera de Camino Baja Mil a informarse sobre las medidas de seguridad que estará dando a conocer la autoridad correspondiente, así como el grupo de organizadores.



Puntualizó que algunas de las recomendaciones son: no ingresar a la ruta de competencia; no ubicarse en la parte exterior de las curvas y mantenerse alejado más de 15 metros de la ruta en rectas donde los competidores alcancen altas velocidades.



Asimismo, recomendó no modificar o alterar la ruta con zanjas, rampas, piedras u otra actividad; no tirar basura y en caso de hacer fogatas, deben de realizarlas en un área limpia de vegetación y al final cerciorase de haberse apagado completamente.



Finalmente resaltó que se está trabajando con todos los cuerpos de seguridad de los tres órdenes de gobierno, así como con promotores del evento para la implementación de estas y otras medidas para beneficio de las y los fanáticos de la carrera más importante en su tipo a nivel mundial.