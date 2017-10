Imparables los robos en Ensenada

ENSENADA, Baja California(GH)

La estadística del robo a casa habitación no ha disminuido, son pocas las denuncias ciudadanas por falta de confianza en las autoridades, estimó el presidente del Comité ciudadano de seguridad pública de Ensenada.



Faisal Karim Díaz Nassif, presidente del comité, consideró que las estadísticas son sólo números que no muestran la realidad, en este caso el robo a casa habitación.



Estimó que mientras los números de las autoridades son menores, la incomodidad de las personas hacia las instituciones incrementa.



“Yo (presidente del comité ciudadano) no puedo avalar que la incidencia este a la baja, cuando lo único que se observa es menor cantidad de personas que acuden a procuraduría a poner su denuncia”, señaló.



Los ciudadanos han comentado que la autoridad investigadora no muestra el interés debido a las personas que acuden a interponer sus respectivas denuncias por robo.



El afectado inclusive muestra fotografías y videos del robo que sufrieron en sus propiedades, y la autoridad no les acepta estos elementos, manifestó.



Esta situación sumada a la baja efectividad de las corporaciones policiales, puntualizó, ha originado que las personas se agrupen y formen las llamadas redes ciudadanas para protegerse unos con otros.

Los vecinos se organizan para contratar guardias de seguridad, cierran calles, instalan sistemas de alarmas para evitar ser víctimas de las delincuencias y lo hacen porque ya no confían en que la autoridad resuelva el problema.



“Esto deja ver un problema mayor a futuro, pues la molestia de los afectados incrementará al mirar que su inversión en seguridad no da resultados, y que la autoridad no combate el problema”, advirtió.

Lo que debe de hacer la autoridad estatal, indicó, es contratar mayor personal para que se desempeñe como ministerios públicos, policía investigador, agentes de seguridad pública.



Y no gastar dinero en el sistema conocido como Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), pues sin personal de nada servirá, manifestó.