Vitivinicultores apoyan proyecto de agua tratada

ENSENADA, Baja California(GH)

A pesar de la molestia del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE) por la falta de información en el proyecto de llevar agua tratada al Valle de Guadalupe, el Presidente de Sistema Producto Vid, Jaime Palafox Granados, aseguró que gran parte de los productores apoyan dicho proyecto.



“Me parece que el CCEE no tiene información del proyecto porque realmente no tiene un vinculo sólido con el sector vitivinícola, tratan de hablar por el sector vitivinícola pero el sector no está integrado a plenitud en el CCEE”, señaló.



Palafox Granados comentó que se han realizado seis reuniones en donde han participado alrededor de 40 productores y el Comité Técnico de Aguas Subterráneas del Valle de Guadalupe (Cotas).



“El sector vitivinícola sí conoce el proyecto, de hecho se está trabajando apenas en valoraciones técnicas, se están haciendo revisiones y discusiones”, indicó.



Mencionó que actualmente hay 180 productores registrados en el Consejo Estatal de Productores de Vid, de los cuales la gran mayoría conoce la existencia del proyecto.



“Se están analizando alternativas, no estamos en el momento de discutir cosas específicas, es un proyecto que se está valorando desde hace mucho tiempo con el gobierno estatal y federal, incluso puede que no sea un proyecto de índole pública del todo, todavía no se sabe exactamente porque es lo que se está valorando, pero el sector vitivinícola está unido”, afirmó.



Finalmente recordó que el sector vitivinícola ha crecido un 20% en los últimos diez años, debido al crecimiento de productores y hectáreas sembradas, es por eso que es necesario buscar nuevas alternativas de riego ante la falta de agua en el Municipio de Ensenada.