Reaparecen ratas e Playa Hermosa

ENSENADA, Baja California(GH)

Ante la gran cantidad de basura y falta limpieza en la Playa Municipal, por las tarde han comenzado a salir ratas de gran tamaño en la zona.



Cabe recordar que en 2015 durante la administración de Gilberto Hirata Chico, hubo un fuerte problema de roedores en Playa Hermosa, principalmente debido a los residuos de comida que dejan los visitantes y la cercanía con el drenaje.



En aquel momento, el coordinador de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), informó que buscaría la manera de combatir el problema a través de alguna alternativa que no implicara utilizar veneno, ya que podría ser riesgoso para los indigentes que pernoctan en la zona, sin embargo nunca se llevó a cabo ninguna acción para acabar con las ratas.



No obstante, recientemente algunos regidores se quejaron de las condiciones deplorables en que se encuentra Playa Hermosa, pasando de ser un lugar familiar a una zona en donde abunda el consumo de alcohol, la basura y el mal olor. por lo que exhortaron al Presidente Municipal, Marco Novelo, para tomar acciones al respecto y dignificar la playa.



Asimismo, el fin de semana la Dirección de Bomberos colocó banderas precautorias sobre la arena de la Playa Municipal, debido a la existencia de residuos contaminantes en el agua.



A pesar de que la policía ha reforzado los operativos de vigilancia para evitar el consumo de alcohol, los visitantes continúan dejando basura y una vez que se oculta el sol empiezan a salir las ratas.



Por su parte, el Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna, dijo que ya está enterado del problema y que la Dirección de Servicios Públicos llevará a cabo un fuerte operativo de limpieza.



“Ya fumigamos, lavamos la terraza de manera e incluso ayudamos a las personas que vivían ahí abajo y están en centros de rehabilitación, era una zona que olía a alcohol y desechos, platique con las personas que estaban en el gimnasio al aire libre y me comentaron de las ratas”, declaró.