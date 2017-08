'Niegan' conflicto de interés en contrato multimillonario

TIJUANA, Baja California(GH)

No existe conflicto de interés en la licitación relacionada al Hospital Materno Infantil que le fue otorgada a un socio del subdirector de servicios médicos de Isesalud, Ismael Ávila, declaró el gobernador Francisco Vega de Lamadrid.



Lo anterior lo manifestó porque el 17 de agosto de este año se dio el fallo a favor del consorcio formado por Igsa Medical Services, S. A. de C. V. y Electromédica, S. A. de C. V., siendo de esta segunda empresa integrante Rolando Ortiz Quiñónez, quien es socio en una compañía del funcionario estatal.



“El doctor Ávila podrá darles su propia impresión, porque la mía es que no hay ningún proceso ilegal. El Materno Infantil lleva dos rumbos, un rumbo es el de la iniciativa privada y otro el de la aportación de recursos federales”, expresó.



La licitación sobre el Hospital Materno Infantil fue para su equipamiento y operación por 14 años y durante ese periodo, el Gobierno del Estado le pagará al consorcio ganador 21 millones 708 mil pesos mensuales, que se traducirán en 3 mil 647 millones una vez finalizado el contrato.



De acuerdo a información oficial, el subdirector de Isesalud, Ismael Ávila, quien participó en el proceso de licitación, tiene una relación empresarial con Rolando Ortiz Quiñónez desde 2010, cuando crearon la compañía Grupo Afir, S.A. de C.V. para operar hospitales privados en el Estado.

Invertirán más

El mandatario estatal agregó que aún faltan 75 millones de pesos para dar por concluida la obra del hospital, recurso que sería otorgado por el Gobierno federal y se destinaría para cumplir con las adecuaciones necesarias para lograr la certificación del nosocomio.



Fue la falta de estas adecuaciones a su infraestructura la causa del retraso por años de la obra; explicó que tienen relación al tipo de suelo sobre el cual fue construido y que al reforzar la edificación se estarían previniendo incidentes.



“Estas características no son graves, tienen solución. Se construyó sobre relleno, pero esto no debe preocuparnos, eso es muy común”, puntualizó.