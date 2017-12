Reitera Bomberos medidas de seguridad por uso de Gas

ENSENADA, Baja California(GH)

En estas fiestas decembrinas y con la finalidad de evitar algún incidente, el 22 Ayuntamiento, reitera a la población ensenadense las medidas de seguridad por el uso de Gas LP.



El director de Bomberos de Ensenada, J. Guadalupe Marmolejo Ferrer precisó que en esta temporada se incrementa el uso de gas LP, razón por la que es importante revisar las instalaciones y equipo de este combustible para prevenir siniestros.



Detalló que de enero a octubre del presente año, la Dirección de Bomberos ha atendido un total de 170 reportes por presuntas fugas de gas en el municipio de Ensenada.



Exhortó a la población para que cada vez que compre gas, revise que el tanque esté en buen estado y no presente fugas, además de recordar que de acuerdo a la NOM 011/1-SEDG -1999 se establece que las compañías gaseras deben asegurarse de que los tanques estén en buenas condiciones antes de ser llenados e inutilizar los que presenten abolladuras o grietas.



El funcionario puntualizó que asimismo el respirar este combustible puede ocasionar daños a la salud como son dolor de cabeza, náuseas, vómito, tos, dificultad al respirar, mareos, somnolencia, desorientación y en casos extremos, convulsiones, inconsciencia e incluso la muerte.



“Si el gas entra en contacto con los ojos provoca congelamiento, hinchazón y daño ocular. Si hay contacto con la piel, puede ocasionar quemaduras frías”, abundó.



¿Qué hacer en caso de fuga?



Aplica agua y jabón en las tuberías y llaves parta comprobar su existencia.

Si la válvula, llave o conexiones del tanque y/o cilindros está dañado, no intentes repararlo, llama a un especialista para que lo haga.

No enciendas cerillos, cigarros o fuentes que generen chispas.

Abre las puertas y ventanas para purificar el lugar y no prendas o apagues la luz o cualquier aparato eléctrico.

Si es seguro hacerlo, cierra la llave de paso del tanque o cilindro.

En caso de ser necesario llama al 911.