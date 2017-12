Restaurantes del Valle son los que tienen más comensales

ENSENADA, Baja California(GH)

A pesar de los altos precios que se manejan en la mayoría de los restaurantes del Valle de Guadalupe, el Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Carlos García Travesí, afirmó que son los que tienen mayor número de comensales.







“Yo siempre he dicho que los comensales tienen el poder, lo increíble es que los restaurantes más caros son los que están llenos y al igual que en el vino, no está loco el que vende un vino caro, sino loco está el que lo paga, y lo mismo en la comida”, opinó.







Cabe mencionar que diversos restaurantes del Valle de Guadalupe han ganado reconocimiento internacional, tales como “Corazón de Tierra”, que este año figuró entre los mil mejores restaurantes del mundo de acuerdo a ‘La Liste 2018’ en Francia.







De acuerdo a diversas guías turísticas, hay restaurantes en la Ruta del Vino en los que el gasto promedio por persona es de 280 a 350 pesos, sin embargo la gran mayoría ronda entre los 500 y mil 450 pesos por persona.







“La gente se queja, pero son los restaurantes que están más llenos y que tienen más éxito, por lo cual no me resta más que felicitarlos porque algo están haciendo bien, porque están logrando vender a precios tal vez un poco elevados y con porciones tal vez un poco menores pero están llenos”, reconoció.







No obstante, consideró que el turismo ha crecido bastante y el Valle está siendo rebasado, pues las instalaciones y vialidades se están quedando cortas, por lo que se requiere mayor inversión por parte del gobierno municipal y estatal.







“Lo más importante es que haya regulación, porque no hay regulación municipal ni estatal y cada quien hace lo que le conviene o lo que más le favorece sin ningún reglamento, eso es lo verdaderamente urgente”, señaló.