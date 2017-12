Sale Novelo por presiones de las deudas

ENSENADA, Baja California(GH)

Las deudas y desvíos que dejó la administración pasada han generado demasiada presión en el presidente municipal, Marco Antonio Novelo Osuna, por lo que su gente más cercana asegura que en los próximos días renunciará a su cargo.



Un empleado de Presidencia que no quiso revelar su nombre comentó que en los primeros meses de Novelo como Alcalde, pensó que podía resolver los problemas que dejó el gobierno de Gilberto Hirata, sin embargo, poco a poco se ha dado cuenta que prácticamente es imposible resolver las finanzas.



“El Alcalde viaja constantemente a la Ciudad de México y en verdad ha intentado buscar más apoyos y tratar de pagar la nómina a tiempo y que los servicios públicos mejoren, pero la deuda lo ha rebasado totalmente y está muy desanimado”, expresó.



Actualmente la deuda rebasa los 3 mil millones de pesos y aunque se han solicitado múltiples créditos, es un barril sin fondo.



“Novelo está muy cerca de renunciar y si eso pasa sería algo histórico y preocupante, esperemos que recapacite y no cometa ese error, como decía mi abuela, en esta vida todo tiene solución menos la muerte”, manifestó.



Por su parte, Gilberto Hirata Chico, ex munícipe y responsable de muchos de los problemas que aquejan a la ciudad, levantó la mano de inmediato y mostró su interés en ocupar el puesto que Novelo está por abandonar.



“Vengo a corregir mis errores, sé que son muchos, pero también sé que soy capaz de resolverlos, no como otros que nomás se quejan”, aseveró.



Solo resta esperar los tiempos del Congreso del Estado para que se formalicen los cambios en el Ayuntamiento de Ensenada y se nombre al nuevo Alcalde.



"Inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día, en nadie debes confiar".