Municipio no puede pagar a Hacienda

ENSENADA, Baja California(GH)

“Son cuatro dictámenes de la Auditoria Superior de la Federación, son 30 millones de pesos y 21 millones de pesos de pasivos, estamos elaborando muy bien el tema jurídico para no regresar ese dinero porque no tenemos”, reveló.



El Presidente Municipal puntualizó que fueron recursos federales que fueron desviados durante la administración de Gilberto Hirata, no obstante, el requerimiento es hacia el Ayuntamiento de Ensenada.



“Va a pasar lo que pasó con el SAT cuando el 24 de octubre nos retuvieron 12.5 millones de pesos, el riesgo es que nos retengan más participaciones federales, se está llevando a cabo una defensa jurídica de informarle a esta autoridad quiénes son los responsables, yo estoy defendiendo a mi ciudad”, argumentó.



No hay para aguinaldo

Por otra parte, el Alcalde informó que se logró cubrir con la primera parte de los aguinaldos, sin embargo en enero se deben pagar 75 millones de la segunda parte del pago de esta obligación y hasta el momento no se cuenta con el recurso.



“Nos llegó un recurso de Gobierno del Estado que nos apoyó mucho, el dinero llegó el viernes, se pagó en la noche y se abrió especialmente una caja para que pudieran cobrar, todavía no tenemos la segunda parte, sin embargo el próximo año nos llegan participaciones federales”, declaró.