No es tecnología el problema, sino el mal uso

ENSENADA, Baja California(GH)

El temor de que las aplicaciones o el uso de la tecnología tengan más control sobre la vida de las personas siempre se tendrá, pero es uno de los retos con los que se debe lidiar.



Así lo dio a conocer Miguel Ángel González Mendoza, presidente de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial (SMIA), quien añadió que otros de los retos de esta especialidad es que no es palpable.



“El ser humano es más inteligente como para poder evitar eso, en realidad no es la tecnología la que representa un problema, es el uso en manos equivocadas, ese es el problema que enfrentamos ahora con las armas químicas o nucleares”, resaltó.



A pesar de la buena producción científica que existe en el país, investigadores relacionados a la inteligencia artificial no son más de 400 en México, destacó.



González Mendoza explicó que a pesar de ello, en Latinoamérica el país se encuentra bien posicionado, tan solo después de Brasil, aunque en nivel internacional aún falta.



“Si bien tenemos buena producción científica, el gran reto es accionar esa producción científica para crear patentes, desarrollo tecnológico y que esto se transforme en productos y servicios para que evantualmente llegue a todas las personas”, detalló.



Para el especialista, la inteligencia artificial es una oportunidad que debe aprovecharse, ya que puede ayudar a potenciar otras áreas, como la bioinformática, en salud, en seguridad perimetral y lógica.



“Estoy seguro que podemos tener iniciativas que lleguen al mercado y que sean iniciativas mexicanas, permear en nuestra vida cotidiana para mejorar, por supuesto”, concluyó.