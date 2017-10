Hay mucho trabajo y pocos recursos, dice Talavera Hernández

ENSENADA, Baja California(GH)

Aunque aún se desconoce el presupuesto federal que será destinado a Baja California en 2018 y la propuesta de obras para infraestructura, la diputada Federal Eloisa Talavera Hernández ya se tiene una lista con las necesidades más importantes de la población.



“Recorrí ya la totalidad de las delegaciones de Ensenada para ver qué necesidades más apremiantes tiene la población en materia de infraestructura para levantar la demanda y cuando sea la discusión del presupuesto para 2018 tratar de incidir en que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan”, destacó.



Talavera Hernández reiteró que es necesario avanzar en las obras que le faltan tanto a la ciudad como a las delegaciones más alejadas de la zona urbana.



De la misma manera, dijo, se ha trabajado con el secretario de Salud en el Estado, Guillermo Trejo Dozal, y el director del Hospital General de Ensenada, Ernesto Martínez Palacios, que también buscan presupuesto para desarrollar infraestructura en el nosocomio para prestar mejores servicios a la población.



“También estamos gestionando recursos para fortalecer en general todo el sistema de salud en el Estado, pero en particular en Ensenada para que se fortalezca; serían esos los compromisos que hemos levantado”, indicó.



Entre otros proyectos que podrían incluirse, comentó, están las zonas turísticas, como la Lobera, en la que se piensa en la construcción de un acceso que permita a los turistas acercarse con mayor facilidad y al mismo tiempo proteger la zona.



Recordó que los recursos del programa Fortalece que se gestionaron para este año, alrededor de 30 millones de pesos, de los cuales 30 millones se destinaron a Ensenada, sí se están ejerciendo y tienen hasta diciembre para la conclusión de las obras.



Para Ensenada se gestionó recurso, insistió, para una cancha de futbol rápido en Isla de Guadalupe; para la rehabilitación del estado Antonio Palacios, en la ciudad; para pavimentar con concreto hidráulico las calles restantes de la colonia Escritores, algunas de la colonia Piedras Negras y otras de la colonia Lomitas.



Añadió que el 17 de octubre, el secretario de Planeación y Finanzas del Estado firmó con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los convenios para que inicie la obra del centro de salud en Camalú.



“Camalú ya creció, la sala de espera no es suficiente, la gente espera su servicio afuera, debajo de un árbol y ahora van a tener su centro de salud más digno, más grande que va a darle servicio a los casi 14 mil habitantes que viven en la zona”, indicó.



Por otro lado, recordó que la denuncia penal que se interpuso a los funcionarios relacionados a la cadena de recursos durante el último año de la administración de Gilberto Hirata Chico sigue su curso con la conformación de expedientes.



“Yo espero que avance la Procuraduría General de Justicia del Estado y ya empiece a deslindar responsabilidades en ese tema”, comentó.



A raíz de ese desvío de recursos de 20 millones de pesos, en los que algunos proyectos tuvieron anticipos y otros no, el ejercicio de 2017 no se gestionó a través del Ayuntamiento, sino del Gobierno del Estado.



“Esperemos que en diciembre ya los vecinos y ciudadanos que resultaron beneficiados puedan disfrutar de esas obras de infraestructura”, finalizó.