Proponen candados para nombrar al Fiscal General

ENSENADA, Baja California(GH)

Con la creación de la Fiscalía General de la República se tiene como objetivo reforzar las funciones del ministerio público y eliminar su dependencia con otros poderes, sin embargo, para eso es necesario contemplar varios aspectos en la designación del Fiscal General del País, señaló el Presidente de Coparmex Ensenada, Jorge Nava Jiménez.



Mencionó que el colectivo ”Vamos por más”, ha impulsado la propuesta de una reforma constitucional para el diseño de una Fiscalía General de la República, a través de un dictamen ciudadano que está conformado por nueve iniciativas que han sido presentadas al Senado de la República para que la tomen en cuenta en el diseño de dicha fiscalía.



Con esto se propone una definición clara y precisa de los requisitos de elegibilidad del Fiscal General, por ejemplo, que haya una independencia política en las personas que sean seleccionadas para la designación.



“Es necesario que los candidatos no hayan estado en un puesto público o político, cuando menos dos años atrás de que hayan sido propuestos”, indicó.



Nava Jiménez dijo que están solicitando que la duración del cargo en la Fiscalía se reduzca de nueve a seis años y que sea a partir de octubre del quinto año del periodo federal administrativo que corresponda, es decir, un año antes de las elecciones se debe elegir al nuevo fiscal.



También se propone que el procedimiento de elección, que es a través de la generación de una lista del ejecutivo que pase por el Senado y que sea designado por el Senado,se mantenga y que la elección se realice con la mayor transparencia, además de contar con la figura de la intervención de la Suprema Corte de Justicia en caso de que el Senado no cumpla con su debe de designar a un Fiscal General.



“Queremos que durante dos años después de haber ejecutado su cargo, el Fiscal General no pueda acceder a puestos de elección pública para que está figura no sea un trampolín para personas que tienen intereses políticos”, aseveró.



Finalmente, dijo que es necesario el nombramiento de los fiscales especiales en temas como delitos electorales y el fiscal especializado en temas de corrupción, además de contar con órganos internos de control y la creación del consejo del ministerio público en donde se puedan dirimir asuntos internos que tengan que ver con las irregularidades que se presenten en la misma fiscalía.