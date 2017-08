Capacita SSPE a ciudadanos sobre como prevenir delitos

ENSENADA, Baja California(GH)

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), de manera permanente sostiene acercamiento con diversos sectores del puerto para informar sobre temas de seguridad personal y como inhibir la violencia en sus diversas modalidades.



En seguimiento al plan estratégico de seguridad, la jefa del Centro de Prevención del Delito en Ensenada, Marisela Luna Sánchez, se reunió con directivos y trabajadores de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, en Ensenada.



Durante la conferencia impartida a 25 choferes de la empresa, Luna Sánchez destacó que para evitar pérdidas materiales o agresiones físicas a mano de algún delincuente es necesario estar siempre alerta a lo que sucede a nuestro alrededor.



Las principales recomendaciones para evitar asaltos o accidentes son:



- Reservar información personal y de la empresa.

- Activar seguros de la unidad al subir y durante el trayecto.

- Evitar distractores como música alta, chat, mensajes y llamadas.

- No dejar abierto el tracto camión mientras descargan la mercancía.

- No detener la marcha ante un desconocido ni aceptar ayuda para descargar.

- No caminar o conducir solos de noche por lugares sin alumbrado o solitarios.

- Denunciar ilícitos, sujetos sospechosos y emergencias a la línea 9-1-1 y 089.

- El abuso de bebidas alcohólicas vulnera a ser blanco de ataque y accidentes.

- Tener las llaves del auto, casa o empresa en la mano minutos antes de usarlas (no detenerse a buscarlas en bolso o vestimenta)



Para brindar información preventiva se realizarán más pláticas con personal del área administrativa de la citada empresa, así como prevención de robo a comercio en expendios de la localidad.