Fraccionamientos de clases social alta no pagan predial: José López

ENSENADA, Baja California(GH)

Una importante respuesta se ha tenido de la comunidad a los llamados para el pago del impuesto predial, al grado que mientras el año pasado se logró una recaudación por este gravamen en todo el año de 89 millones de pesos, para este 2017 es hasta este momento de 93 millones de pesos.



Lo dio a conocer el Recaudador de Rentas del XXII Ayuntamiento de Ensenada, José de Jesús López Castillo, ante el grupo Foro de Ensenada, A.C., que preside Jorge Menchaca, al destacar que con relación al rezago, mientras en 2016 se logró recuperar 26 millones, ahora se llevan 13 millones de pesos, correspondientes a ejercicios anteriores.



.Se dijo optimista de lograr mejores resultados, con el apoyo de la comunidad en general para que aprovechen las campañas de condonación de recargos. Dijo que todavía quedan 4 meses del año en que se espera mejores resultados.



Aclaró que el Ayuntamiento, no solo trabaja en la recaudación, sino en tomar medidas que permita un mayor ingreso, como es el programa de rescate financiero, dado que en la actualidad se enfrenta una deuda de 2 mil millones de pesos, lo que genera se deban de tomar acciones drásticas para lograr eficientizar el ingreso.



Reconoció que de esta cantidad de deuda pública, es la banca lo más importante que se tiene para pagar. Se aclaró que de esta cantidad, son aproximadamente 39 millones de pesos lo que se debe a proveedores.



Por lo anterior, habló de pedir la solidaridad de la comunidad, para el pago de su impuesto predial, debido a que aproximadamente la mitad lo hace y la otra no.



El problema es que hay personas que han metido recursos, y los atiende el jurídico, pero se ha estado requiriendo, para seguir con los procedimientos de ley. De hecho, se tiene un aproximado de 2 mil cuentas embargadas y se trabaja en ello, a fin de fomentar se cumpla.



Aclaró que se espera este año se pueda sacar adelante con esos procedimientos legales, sin embargo mucha gente prefiere invertir en un abogado y ampararse, que cumplir, a fin de no generar un precedente.



Otro problema que destacó, es el hecho que muchas personas prefieren esperarse a las campañas de condonación, debido a que saben se hacen en varias ocasiones en el año. También hay acercamiento con ellos, buscándose abarcar todas las posibilidades para llegar a la ciudadanía.



Con relación a los ingresos totales del Ayuntamiento de Ensenada, declaró que corresponde a mil 600 millones de pesos, sin embargo, aceptó que este tema corresponde más bien al área de tesorería.



Pese a las condiciones económicas adversas enfrentadas por la administración municipal, dijo que se ha mantenido los servicios a la comunidad, y no se ha dejado de pagar a los empleados de gobierno como en otras administraciones, al otorgarse al cien por ciento cada quincena.



Si reconoció que falta mucho por hacer, sin embargo, es bastante el rezago que se enfrenta, y no se cuenta con una barita mágica como para solucionar todo en tres años, pero si se busca dejar las bases para que se haga y se pueda dar seguimiento.



Reconoció que muchos de los deudores tienen recursos económicos para el pago, de hecho, Sergio Castillo, de Recaudación de Rentas, dijo que se han realizado operativos en lugares como Baja Mar, Puerto Salinas y Punta Piedra, donde entre los tres adeudan cerca de 20 millones de pesos, para requerir y se pueda proceder al embargo o remate, sin embargo, se han enfrentado con procedimientos legales interpuestos en e años anteriores que ya no sirven.



Para poder reponer el procedimiento, se ocupa tiempo, pero aceptó que se enfrentan con una serie de deficiencias tanto legales, como de Catastro, que generan se aplacen los procedimientos.



Con relación a los lugares que más adeudan impuesto predial, se dio a conocer son: Turístico Baja Mar, donde se tiene pendientes 174 cuentas, y un rezago de 600 millones de pesos; Colonia Guadalupe mil 168 cuentas pendientes, con 3 millones 600 de rezago; Colinas de Puerto Salinas, con 5 millones de rezago; Puerto Salinas 299 cuentas faltantes con 5 millones 500 mil pesos de rezago.



También mencionó a: Valle Dorado, con un rezago en mil 998 cuentas, y 6 millones 100 mil pesos de rezago; Ejido Chapultepec, 337 cuentas faltantes que corresponden a 4 millones 109 mil pesos; El Sauzal de Rodríguez, 452 cuentas, y un rezago de 10 millones y medio de pesos; Acapulco 257 cuentas, y un rezago de 3 millones de pesos.



En la colonia Popular 89 colonia, son 3 mil 538 cuentas, y un rezago de 3 millones 2mil pesos; mencionó de nuevo Ejido Chapultepec con 416 cuentas y un rezago de 3 millones 833 mil pesos; Puerto Azul mil 816 cuentas, y 3 millones de pesos de rezago; Los Encinos, con 3 mil 900 cuentas y un rezago de 3 millones de pesos.



De Misión San Miguel, son 256 cuentas, con un rezago de 5 millones; Carlos Pacheco 6 millones de pesos de rezago; Sánchez Taboada, 326 cuentas, y 4 millones 100 mil pesos de rezago; Playa Ensenada, 2 millones 200 mil pesos de rezago; Ejido Ruiz Cortines 2 millones y medio de rezago; zona Centro, mil 171 cuentas, y 5 millones 600 mil pesos de rezagos; en Maneadero 937 cuentas, y 17 millones de pesos de rezago; entre otras.



Esas colonias son las que más rezagos enfrentan, lo que genera una importante labor del Ayuntamiento por recaudar, finalizó.