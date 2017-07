Denuncian vecinos "basurero" en La Joyita

ENSENADA, Baja California(GH)

Vecinos de la colonia La Joyita denunciaron que el cruce de las calles Cisnes y Tucanes se ha convertido en un basurero, debido a que el contenedor de desechos no solo está lleno, sino que está volteado y el servicio de recolección tiene más de dos semanas de no pasar.



Uno de los afectados señaló que todos los días debe pasar por el lugar para tomar el transporte público y no es agradable el olor que se desprende por la acumulación de basura y que aumenta por la descomposición de los desechos en temporada de calor.



Otra vecina indicó que al parecer es el único contenedor de la zona, pues no sólo residentes de La Joyita tiran ahí su basura, sino que vecinos de colonias aledañas que pasan por ese camino, aprovechan para dejar sus bolsas de basura en ese espacio.



Agregó que otro de los problemas es la presencia de gallineros alrededor del contenedor, pertenecientes a algún vecino que no tiene a los animales en un corral y les permite estar libremente sobre la basura y hacer sus necesidades, lo que aumenta aún más el mal olor.



La vecina señaló que la esquina se ha convertido en un sitio peligroso para la salud, ya que además de respirar los malos olores, proliferan los gusanos y las ratas.



“Además de que siempre está lleno y hay un tiradero, no sé cómo le hacen, pero la gente siempre voltea el contenedor”, comentó.



Los afectados indicaron que ya han solicitado a Servicios Públicos la recolección de basura y han expuesto la situación; sin embargo, continúan sin recibir respuesta.