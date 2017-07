Avanza reglamento para el Valle de Guadalupe

ENSENADA, Baja California(GH)

Luego de años de insistencia de los productores de contar cun un reglamento que permita cuidar la vocación agrícola del Valle de Guadalupe, el Presidente de Comité Pro Vino, Hans Backhoff Guerrero, informó que hay disposición de las autoridades de impulsar el tema.



“Es un momento crucial para mejorar la comunicación entre las diferentes partes, hemos avanzado muchísimo con el tema del reglamento, si todo va bien el próximo mes ya pudiéramos estar hablando de un reglamento en el que estemos todos de acuerdo”, declaró.



El empresario comentó que en los próximos días tendrán una reunión con el Presidente Municipal y el Director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (Imip), para empezar a darle forma al reglamento.



“Hemos tardado mucho pero con este gobierno estamos viendo la disponibilidad de dejarlo listo, creo que estamos en tiempo para poder preservar nuestra vocación, lo más importante es cuando se habla de densidades, que sean de uso agrícola, no necesitamos llenar el valle de fraccionamientos o desarrollos que no sean orientados a la agricultura”, señaló.



Por su parte, el Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna, dijo que este reglamento tendrá una visión a largo plazo, sobre cómo será el ordenamiento urbano en los próximos 15 años en esa zona.



“Vamos a ordenar el valle, hemos detectado que hay alrededor de 150 negocios que no tienen permisos de construcción y uso de suelo, ya lo estamos ordenando”, afirmó.



Por otra parte, ante el problema de escasez de agua en el Valle de Guadalupe, el Presidente de Comité Provino, dijo que se está analizando la opción de utilizar agua tratada para riego en el Valle de Guadalupe.



“Es una practica muy común y que se hace en las zonas más importantes de viñedos en el mundo, Napa lo hace, es algo en lo que nos hemos visto lentos, porque no estamos inventando el hilo negro”, afirmó.