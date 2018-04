Renovarán empresarios liderazgo en Ensenada

ENSENADA, Baja California(GH)

El Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE) renovará su mesa directiva el próximo lunes, por lo que su presidente, Marco Antonio Coronado Valenzuela, informó sobre los trabajos realizados durante sus dos años al frente del organismo.



La elección de la nueva mesa directiva se llevará a cabo a partir de las 8:00 horas y hay dos candidatos que aspiran a la presidencia del organismo: Jorge Eduardo Cortés Ríos, quien anteriormente fue presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), y Octavio Sánchez Ramonetti, quien fue presidente del Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada (Codeen).



Al hacer un balance de su trabajo en el CCEE, Coronado Valenzuela afirmó que se insistió en “los temas de infraestructura que le hacen falta a Ensenada”, rubro del que, dijo, “hemos avanzado aunque no al nivel que quisiéramos, pero no ha sido culpa del sector empresarial, finalmente nosotros nos sumamos a apoyar y exigir las acciones de gobierno”.



El aún presidente del CCEE puntualizó que durante su gestión se exigió una solución al desabasto de agua que sufre Ensenada, además de insistir en la optimización de la operatividad de los organismos del agua, para evitar más incrementos en la tarifa.



Preocupa la seguridad

“El tema de seguridad es un tema pendiente y estamos preocupados por la situación, hemos hecho una propuesta a nivel federal para que se apruebe una iniciativa de ley para que se aumente el catálogo de delitos y que la gente que cometa un delito mayor sea detenida y lleve su proceso dentro de las prisiones”, indicó.



A nivel municipal, el CCEE ha sido enfático en exigir al alcalde Marco Novelo, cumplir con los servicios públicos como la recolección de basura, el alumbrado público y la pavimentación de calles.



“El problema es importante, vemos que tanto el gobierno municipal como estatal ahí van con el tema del bacheo, no creo que alcancen tres años para resolverlo pero vemos un avance significativo”, expresó.



“Los empresarios somos los que tenemos que plantear la agenda a los gobiernos, porque los funcionarios están tres o seis años y los ciudadanos vamos a seguir exigiendo, nosotros quisiéramos que los gobiernos hicieran la agenda a partir de las necesidades de la ciudadanía, que sea real y que trascienda administraciones”, apuntó.



El empresario destacó que en estos años se integraron dos organismos: La Asociación de Vitivinicultores de Baja California y la Unión Ganadera, además de haber logrado que Canacintra regresara al CCEE.



Coronado Valenzuela consideró que la próxima mesa directiva deberá seguir insistiendo en temas como seguridad, salud y mayor infraestructura para Ensenada.