Ya no enseñan a enseñar a leer y escribir, dice especialista

ENSENADA, Baja California(GH)

En México, el sector educativo tiene entre sus retos la alfabetización inicial, debido a que no hay métodos que indiquen un orden para enseñar las habilidades lectoescritora.



Alma Carrasco Altamirano, profesora e investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, explicó que la historia educativa del país indica que desde 1993 no hay propuestas para la alfabetización.



“En 1993 perdimos los métodos como propuesta nacional y estoy convencida de que uno de los problemas que tenemos en el país, como educadores, es que, frente a la ausencia de métodos, las propias Normales han dejado de enseñar a leer y escribir y tenemos un déficit de aprendizajes en materia de alfabetización inicial”, destacó.



La investigadora añadió que la escritura y la lectura son prácticas sociales del lenguaje, y ejemplificó a un bebé que aún no habla, pero está en un entorno rodeado de libros y es más lector que un niño, más grande y que desconoce qué es la lectura, porque no ha tenido esa experiencia.



Recordó que en el país van cuatro generaciones de libros de texto gratuito; la primera de 1957 que proponía el método ecléctico; la segunda, de 1972, en la que la propuesta era el método global de análisis estructural; la tercera, de 1993 a 1997, propuso un material para primer grado y una antología de cuentos para niños.



En esa generación, dijo, no había un método, pero sí una serie de secuencias didácticas, sugerencias y fichas que se reformaron en 2011, donde ya no hubo método.



“Pero perdimos todo lo que ya habíamos ganado en materia de lectura auténtica para niños y ahora nos están ofreciendo una nueva propuesta de prácticas curricularmente hablando, pero tampoco hay método”, expresó.



Por otro lado, añadió que uno de los problemas del sistema educativo es culpar al estudiante si reprueba o deja la escuela, en lugar de armar propuestas consistentes que permitan al alumno tener las experiencias de lectura y escritura como prácticas sociales



“Todos aprendemos a hablar porque la lengua oral se emplea, desde que naces alrededor tuyo la gente habla y escuchas, pero la lengua escrita no, sobre todo en un país en donde el número absoluto de analfabetas sigue siendo muy fuerte”, destacó.



“El sector educativo y la sociedad tenemos que procurar experiencias de prácticas sociales de lectura y escritura en todos los entornos; yo como maestra de la Universidad tengo estudiantes de posgrado que no saben leer textos académicos y no saben leerlos porque nadie les ha enseñado cómo hacerlo”, finalizó.