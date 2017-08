Bautizados deben construir el reino de Dios, dice Obispo

ENSENADA, Baja California(GH)

Jesús encomendó el cuidado de su Iglesia a Pedro y en la actualidad, el Papa Francisco es el vicario de Cristo para “atar y desatar” cosas en la tierra, indicó el Obispo de la Diócesis de Ensenada, Rafael Valdez Torres.



Durante la homilía del domingo, el prelado señaló que la Iglesia muchas veces es criticada y juzgada como si fuera una empresa, cuando en realidad es conformada por todos los bautizados y su finalidad es llegar al reino de los cielos.



Valdez Torres recordó que Cristo dijo a Pedro, que significa piedra, que sobre él fundaría su Iglesia, y así cada bautizado es una “piedrita” que ayuda a la construcción de la Iglesia de Dios.



“¿Cuántos católicos critican al Santo Padre por las decisiones que toma, cuando él tiene el mandato de Cristo de atar y desatar? Una persona de fe no puede oponerse a las decisiones del Santo Padre”, indicó.



El vicario de Cristo, dijo, no se equivoca en materia de fe y costumbres porque cuenta con la asistencia del Espíritu Santo para atar y desatar, para conducir al pueblo de Dios hacia el reino de los cielos.



“Atar y desatar significa permitir o prohibir, aceptar o rechazar, incluir o excomulgar; significa aprobar o desaprobar, de tal manera que por esa asistencia especial, el Papa es infalible, no puede caer en error y su decisión expresa la voluntad de nuestro Señor Jesucristo”, explicó.



El Obispo insistió en que el centro de la Iglesia no está en El Vaticano, sino en en el Papa, pues no es en lugar, sino la persona que Cristo ha elegido para que sea su vicario en la tierra y cuide del depósito de la fe.



“Hoy estamos llamados todos a reconstuir la vida eclesial, a llevar a cabo la misión de nuestro Señor Jesucristo para hacer llegar la buena nueva a todas las personas, invitar a la conversión, a retomar el camino de la salvación, a reconstruir la vida de fe”, dijo.



El jerarca de la Iglesia católica de Ensenada pidió para que a cada bautizado de la localidad sepa construir el edicio de la fe, del amor, de la justicia, de la misericordia y el perdón, donde se derrame el amor, la palabra y la presencia continua del Señor.