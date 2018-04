Candidatos coinciden en reforzar seguridad en Ensenada

ENSENADA, Baja California(GH)

Con el objetivo de que la población conozca sus propuestas, los candidatos a diputados por del tercer y séptimo distrito electoral federal participaron ayer en un foro organizado por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola de Baja California (Canainpesca), en donde coincidieron en la necesidad de reforzar la seguridad en Ensenada.



Los candidatos concordaron que es necesario fortalecer y dotar a las corporaciones policíacas con más elementos y mayor equipo para que puedan desempeñar correctamente su trabajo, que es brindar seguridad a la población.



Por el tercer distrito estuvieron los candidatos Génesis Márquez Rubalcava del PRI; Carmen Salazar Guerra del Partido Verde Ecologista; Jacinto Sánchez Caro de la Coalición por México al Frente y Armando Reyes Ledesma de la Coalición Juntos Haremos Historia.



Por el séptimo distrito estuvieron Julio Antonio Valencia MacFarland del Partido Verde Ecologista; Juan Ramón López Naranjo de la Coalición por México al Frente y Érik Morales Elvira de la Coalición Juntos Haremos Historia.



El foro consistió en una presentación de ocho minutos, donde cada candidato presentó un panorama general de sus propuestas y posteriormente se realizaron tres rondas de preguntas que fueron elegidas al azar para que contestaran algunas inquietudes de la población.



El Presidente de Canacintra, Alejandro Jara Soria, manifestó que México ya está cansado de tanta corrupción e impunidad y los ciudadanos están hartos de que los candidatos hagan propuestas que no pueden cumplir.



“Ya estamos cansados de que digan propuestas que no les corresponde hacer y que constantemente nos las han hecho, es momento de un cambio en nuestro país, el objetivo de este foro no es hacer un debate en el que intercambien adjetivos, es que nos presenten propuestas que nos digan qué nos va a motivar a votar por ellos”, expresó.



Por su parte, el Presidente de Canainpesca, Alfonso Rosiñol, agradeció la asistencia de ciudadanos, ya que una población informada puede emitir un voto razonado.



“Queremos saber propuestas concretas de lo que pueden hacer por la ciudad, el estado y nuestro país, estamos muy entusiasmados en tener representantes que sean dignos y que realmente lleven los intereses de los ciudadanos”, comentó.



Propuestas para el Distrito 03

Carmen Salazar Guerra, del Partido Verde Ecologista, opinó que la inseguridad es el tema principal actualmente, ya que es el que más ha golpeado a los mexicanos en todas las ciudades y en todos los niveles.



“La inseguridad no distingue raza, sexo ni posición social, según las estadísticas tenemos unos niveles de impunidad del 95%, tenemos prácticamente cero por ciento de impartición de justicia, el problema son las leyes que no nos dejan llevar a cabo el trabajo de nuestros funcionarios”, señaló.



Planteó que es necesario modificar el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) y que se adapte a la realidad de un país con una crisis de seguridad muy fuerte, esto ampliando el catalogo de delitos graves sujetos a prisión preventiva.



“Cómo es posible que ahorita agarren a alguien con un carro robado, con cinco cuernos de chivo y no lo puedan meter a la cárcel, tenemos que incluir las averiguaciones previas, los ladrones son reincidentes y en la policía los conocen, necesitamos que todas esas reincidencias se contemplen a la hora de decidir si va a tener prisión preventiva”, planteó.



Génesis Márquez Rubalcava, del PRI, hizo el compromiso de promover una mayor coordinación para el combate de la inseguridad pública y mayor prevención del delito, impulsar proyectos de infraestructura y la creación de un Consejo Ciudadano que le apoye en dar seguimiento a la agenda legislativa en base a las necesidades reales de la sociedad.



“Nuestros cuerpos policíacos adolecen de muchísimas cosas, primeramente un marco jurídico específico que pueda protegerlos ante la acción directa en contra de los delincuentes, adolecen también del equipo necesario y también de la posibilidad de una mayor contratación de elementos que puedan atener de manera inmediata las necesidades de la población”.



Se pronunció por privilegiar los derechos de las victimas sin descuidar los de los delincuentes y apostar a la infraestructura y conectividad como una forma de apoyar a los sectores productivos para la generación de empleos mejor pagados.



Se manifestó a favor de eliminar los espacios innecesarios en el gobierno para disminuir la burocracia, trabajar en materia de mejoras regulatorias, terminar con las prácticas dilatorias, hacer más eficientes los servicios públicos y fiscalizar y castigar los actos de corrupción.



Jacinto Sánchez Caro, de la Coalición por México al Frente, reconoció que la generación de más y mejores empleos es una tarea preponderantemente realizada por el ejecutivo, sin embargo, aseguró que desde el poder legislativo se deben establecer criterios homologados y generar puentes con las instancias que impulsen el desarrollo del empleo.



“Insistiré y exhortaré a la Secretaría de Turismo, a fin de que se busquen mecanismos que mitiguen los efectos tributarios por el arribo de turistas estadounidenses en autobuses a esta ciudad, situación que en los últimos años disminuyó considerablemente en los ingresos de la región.



Aseguró que trabajará con un adecuado impulso legislativo, para que el arribo de cruceros al puerto se mantenga en lo más alto de la lista del Océano Pacifico, además de legislar para que la industria vitivinícola cuente con los mejores incentivos para que Ensenada se consolide como la capital del vino.



Adelantó que como diputado federal luchará por establecer una zona económica fronteriza exclusiva, apostar a las energías alternas para no depender de las importaciones, el nombramiento de fiscales independientes para que la justicia no se incline ante los poderosos.



Armando Reyes Ledezma, de la Coalición Juntos Haremos Historia, dijo que más que crear leyes pugnará porque se cumplan las que ya están, fortalecer estados y municipios para que reciban más recursos de la federación, bajar el costo de la vida y hacer efectivo el Proyecto de Nación de Andrés Manuel López Obrador.



“La delincuencia está causando temor a miles de familias y es lamentable que los responsables de atender ese tema se desentienda y no se fajen los pantalones para agarrar el toro por los cuernos, necesitan ponerse las pilas para dar seguridad a todos los ciudadanos”, manifestó.



Se pronunció porque el gobierno haga su trabajo en materia de seguridad pública, que se cumpla la constitución, bajar los impuestos, echar abajo la reforma hacendaria y terminar con el divorcio entre la ciudadanía y el gobierno debido al alejamiento del segundo una vez que están en sus cargos.



Se mostró de acuerdo con que haya una evaluación de los diputados federales y mantener una constante comunicación con la sociedad a través de módulos en Ensenada y San Quintín.



Propuestas para el Distrito 07

Julio Antonio Valencia, del Partido Verde Ecologista, mencionó que una de sus propuestas es dotar a la población con vales de medicinas, ya que actualmente las instituciones de salud no cuentan con el medicamento suficiente para los derechohabientes.



“En el tema de seguridad tenemos que analizar el nuevo sistema de justicia, hay una parte que nos está favoreciendo pero hay que revisarlo puntualmente, además en la aplicación de estrategias de inteligencia no se están aplicando correctamente y tenemos que invertirle a eso”, afirmó.



Consideró que es necesario que en Baja California se destinen más recursos al deporte y a la educación para así alejar a los jóvenes de las adicciones, además dijo que como empresario está conciente de la falta de oportunidades y apoyos que hay para el sector productivo.



“Antes en Ensenada había barcos atuneros y vemos que ya no se pesca como antes, tenemos que promover tanto la pesca de consumo como la pesca deportiva, hay que apoyar a nuestros pescadores y revisar cuáles especies ya no están en peligro de extinción”, indicó.



Juan Ramón López Naranjo, de la Coalición por México al Frente, habló de bajar el IVA en la frontera, regularizar los autos “chocolate” en la región, homologar el precio de los combustibles con los de los Estados Unidos y bajar el impuesto a las gasolinas que la hacen más cara.



Consideró que es necesario gestionar recursos fortalecer las policías y las áreas de protección civil para que bomberos no tengan que andar boteando para poder hacer su trabajo.



Asimismo, dijo que buscará que se resuelva la problemática de la periferia de la ciudad, promover la regularización de predios rurales, gestionar la ruta alterna, la proveeduría local y revisar la Ley Federal de Agua con el apoyo de especialistas.



“Voy a tratar el tema de la seguridad pública, me voy a sentar con el Alcalde y le vamos a inyectar lo necesario para que los policías cuenten con el equipo y armamento necesario para combatir a los verdaderos delincuentes”, afirmó.



Érik Morales Elvira, de la Coalición Juntos Haremos Historia, dijo que enfocaría su trabajo en impulsar la cultura, educación y el deporte como una forma de alejar a los jóvenes de los vicios, además de combatir la obesidad que es un problema grave de salud en el país.



Puntualizó que apoyará las demandas de justicia de las pequeñas comunidades y a las pequeñas y medianas empresas.



“He estado en San Felipe con el problema de los pescadores y todos me cuentan una historia diferente, entre ellos no se ponen de acuerdo para saber que reclaman, necesitamos ponernos de acuerdo para tener claro qué es lo que buscamos, hay que hacernos un traje a la medida y atacar las necesidades”



También asumió el compromiso de acabar con la falta de apoyo al turismo, legislar en materia de regularización de la tierra y fortalecer el abastecimiento de agua a través de la construcción del acueducto Tanamá-Valle de Guadalupe.