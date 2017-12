Rescata Municipal 130 niños en el 2017

ENSENADA, Baja California(GH)

A unos días de finalizar el año, la Unidad Contra la Violencia Intrafamiliar (UCVI) de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), ha rescatado a 130 menores de edad víctimas de omisión de cuidados por parte de sus padres.



El encargado de la UCVI, Juan Emanuel Marchan Guzmán, comentó que todos los días atienden denuncias del 911, del DIF Estatal y del Sistema Educativo, siendo la mayoría de los casos por omisión de cuidados y maltrato.



“En los casos de omisión de cuidados los niños están descuidados, mal aseados, mal alimentados y viven en condiciones insalubres, mientras que en los casos de maltrato, los infantes presentan lesiones porque los padres son agresores y nosotros damos parte al ministerio público”, explicó.



El oficial recordó que el año pasado atendieron un total de 116 reportes, y este año la cifra incrementó a 130 reportes, de los cuales aproximadamente 20 niños eran victimas de maltrato físico o sicológico.



“Tan solo en diciembre van 11 casos, porque hubo dos casos de cuatro hermanos, un total de ocho niños en pocos días, la mayoría de de los casos son por padres con problemas de adicción, su atención deja de estar con los niños y lo primordial para ellos es mantener el vicio”, declaró.



Marchan Guzmán detalló que en la mayoría de los domicilios a los que acuden, hay una gran cantidad de basura, aparatos electrónicos que únicamente obtuvieron para sacarles el cobre, fierros acumulados, ropa sucia, comida en descomposición e insectos.



“Los niños no tienen ni dónde dormir, a veces no tienen alimentos y los niños tienen que ir con los vecinos a pedirles comida y pernoctan entre basura y ropa sucia acumulada, en ocasiones hay hasta perros y materia fecal en el piso en casos muy graves”, relató.



El oficial refirió que la mayoría de los reportes son en zonas como la Colonia Morelos, Colonias Las Rocas, Colonia 89, Villas del Roble, Puerto Azul, Montemar, Colonia Las Torres, Villas, Pórticos y en delegaciones como El Sauzal, La Misión, San Vicente y Maneadero, entre otras.



Una vez que son rescatados, se elabora un informe administrativo y se inicia un procedimiento legal, que consiste en llenar el Informe Policial Homologado (IPH), certificación médica, registro del menor, se turnan al DIF y se da parte al Ministerio Público para que se pueda proceder en contra de los responsables.



Actualmente la UCVI esta conformada por cuatro elementos de la policía, que enfocan todo su tiempo y esfuerzo en atender este tipo de casos.



“Hemos tenido muchos casos que nos impactan pero para nosotros es muy gratificante hacer algo para que esos niños tengan un mejor nivel de vida, cuando llegamos tratamos de no revictimizarlos y hablar de otras cosas con ellos, mientras se lleva a cabo el proceso, les damos libros de colorear o algún juego y en ese momento se quedan tranquilos”, expresó.



El policía consideró que el aumento de casos se debe a la falta de valores que hay en los hogares.



“Los valores se están perdiendo, llegamos a casas donde no hay respeto entre los padres, la mayoría de los casos son de familias disfuncionales, en muchos casos de maltrato infantil, el agresor también fue agredido en su niñez y no hubo un proceso de sanación”, manifestó.



Finalmente, exhortó a la población que si saben de algún caso de este tipo, se comuniquen al 911 para realizar una denuncia anónima e incluso pueden denunciarlo a través del Sistema Educativo o de la aplicación móvil “Habla por ellos”, que se puede descargar gratuitamente en cualquier teléfono inteligente.