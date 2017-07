Delincuencia golpea a restaurantes

ENSENADA, Baja California(GH)

En los últimos meses se ha registrado una gran cantidad de robos de comercios en la zona turística, sin embargo, el Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Carlos García Travesi, señaló que los restaurantes también han sido afectados por los robos.



“Ha habido muchísimos robos, incluso a puerta cerrada, algunos han sido detectados por las cámaras de seguridad y no hemos percatado que es gente que opera muy rápido, rompen un cristal, entran y agarran la caja registradora, pantallas y cosas que aparentemente son de más valor”, declaró.



García Travesi ínformó que en el último trimestre han registrado al menos un robo por semana a alguno de los afiliados a Canirac, sin embargo, ha habido semanas en que registran más de tres atracos con cuantiosas pérdidas.



“En algunos casos únicamente fue el intento de robo, el problema es que rompen el cristal o dañan las chapas y con eso se genera una pérdida para el propietario, prácticamente en ningún restaurante hay dinero en la caja, el efectivo siempre se retira pero los delincuentes piensan que está ahí”, indicó.



Asimismo, mencionó que entre los restauranteros ya detectaron a un hombre que constantemente visita los negocios solicitando un patrocinio para un equipo de béisbol de niños que ni siquiera existe.



“Prácticamente es un robo porque va de negocio en negocio pidiendo patrocinios para un equipo que no existe, incluso lleva a un niño uniformado y le dice a los propietarios que necesita un patrocinio de 4 a 10 mil pesos con la promesa de poner el logo del negocio en los uniformes, pero todo es falso”, advirtió.



Desaparecen callejones gastronómicos



Por otra parte, el empresario comentó que poco a poco han ido desapareciendo los callejones gastronómicos que durante un tiempo estuvieron de moda debido a la variedad de platillos que ofrecían.



No obstante, algunos se convirtieron en “Food Trucks”, es decir, camiones con una pequeña cocina instalada y que ofrecen algún tipo de comida rápida a bajo costo.



“Son algo similar pero es necesario que cumplan con la normatividad para que nos e consideren competencia desleal”, opinó.