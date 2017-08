Piden atención en secundaria 204

ENSENADA, Baja California(GH)

Ante el riesgo de que un alumno caiga en el bache que está a la entrada de la Secundaria 204 o que sea picado por mosquitos debido al agua estancada, los directivos del plantel piden la atención de las autoridades.



Patricia Gortazar Álvarez, encargada de despacio de la Secundaria 204 del fraccionamiento Villas del Real 7, indicó que desde 2014 ha corrido un chorro de agua de un arroyo de la colonia Todos Santos, pero que se secaba con el tiempo.



Sin embargo, dijo que desde enero pasado, cuando se acentuaron las lluvias, el agua comenzó a estancarse y a destruir la calle, por lo que ahora la calle Campesinos tiene un bache de aproximadamente 60 centímetros que abarca de banqueta a banqueta justo a la entrada del plantel.



La encargada de la secundaria mencionó que en marzo se levantó el reporte 338357-2017 al 911 y se llamó a Protección Civil, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe) y demás dependencias que pudieran atender el problema.



Cuando Protección Civil acudió, comenzó a seguir el agua y dieron con una colonia pegada a Villas del Real 7, en la que la Cespe indicó que se robaban los medidores y el agua que se tiraba en la calle, se desviaba hasta la calle Campesinos.



Señaló que Protección Civil indicó que se pasaría el reporte a Obras Públicas, para el arreglo de la calle, y a la Cespe, para ver el problema del agua y que serían notificados cuando se hiciera el reporte, que a la fecha no ha llegado.



El 5 de julio llevó un documento con fotos dirigido al alcalde Marco Antonio Novelo con anteción al ingeniero Salvador González Robles, director de Servicios Públicos e Infraestructura,y a Jaime Nieto, director de Protección.



“Los padres de familia también se han movido y en Infraestructura les dijeron que no nos preocupáramos, que ya entrando el ciclo escolar la calle iba a estar arreglada, pero tampoco”, resaltó.



Gortazar Álvarez explicó que la preocupación es que hay mosquitos que están picando tanto a alumnos como a profesores; el agua huele y tiene mal aspecto y hay 458 alumnos que salen corriendo y tienen el riesgo de caer y fracturarse un pie.



“Hay que tomar muchas medidas precautorias, estar cuidando que no se avienten porque por su naturaleza de adolescentes, intentan aventarse para jugar o asustarse, pero siempre ha estado un adulto cuidando, aunque va a llegar un día que a lo mejor no alcanza a llegar el adulto”, finalizó.