Buscarán mejorar difusión de Ensenada

ENSENADA, Baja California(GH)

La nueva Directora de Relaciones Públicas y Comunicación Social del 22 Ayuntamiento de Ensenada, Marta Eugenia Dávila García, afirmó que su plan de trabajo contempla dar mayor difusión a las bondades del Municipio a nivel nacional.



“Vamos a reforzar la presencia de Ensenada en medios de la Ciudad de México y en medios internacionales, no quedarnos solamente en lo local, es importante que se sepa todo lo que puede aportar Ensenada como capital del Vino, en gastronomía, cultura, ciencia y políticas públicas, entre otras áreas”, expresó.



La funcionaria afirmó que su llegada a esta dependencia tiene como objetivo fortalecer aquellas áreas que no fueron atendidas a cabalidad y plantear algunas estrategias para mejorar la comunicación hacia los medios de comunicación para que la población pueda conocer las acciones que emprende a diariamente el gobierno municipal.



Ante las quejas de diversos medios de comunicación por la falta de accesibilidad de los funcionarios para otorgar entrevistas e informar acerca de su trabajo, la directora aseguró que eso cambiará por completo.



“Lo que haya pasado antes lo desconozco, tal vez era por saturación de agenda o alguna situación, sin embargo, las solicitudes para entrevista las canalizaré y espero dar pronta respuesta, el Alcalde Marco Novelo tiene apertura, solo que a veces la agenda se satura, la intención es facilitar el trabajo de los reporteros”, aclaró.



Dávila García comentó que buscará tener reuniones periódicas con los medios de comunicación de la localidad para que haya una retroalimentación acerca de lo positivo y negativo en la administración municipal.



No obstante, el sector empresarial también se ha quejado por la falta de comunicación con el Presidente Municipal y los funcionarios de primer nivel, sin embargo, la Directora de Relaciones Públicas, aclaró que la agenda del primer edil no le corresponde a la dependencia a su cargo.



“Esa responsabilidad no es competencia de mi área, la agenda del Alcalde la lleva presidencia, no puedo justificar algo que desconozco pero muchas veces es por cuestión de agenda, voy a tomar nota de ello y lo voy a platicar personalmente con el Alcalde”, declaró.



Finalmente, comentó que ya está teniendo acercamiento con cada uno de los titulares de las dependencias para ir recabando la información e integrar el primer informe de gobierno.