Rechaza Coparmex mayor endeudamiento de Novelo

ENSENADA, Baja California(GH)

El 22 Ayuntamiento de Ensenada aprobó la contratación de una línea de crédito por la cantidad de 90 millones 600 mil pesos, sin embargo la decisión no se informo ni se consultó con los miembros del sector empresarial.



Luego de haber sido aprobado por obvia y urgente resolución la noche del lunes, el Presidente Municipal, Marco Novelo informó que esta línea de crédito es a un plazo de 12 meses y cuyo destino será cubrir el adeudo que se tiene a la fecha del financiamiento contraído en el mes de diciembre de 2016, es decir, para cubrir el pago anticipado de deuda.



El Alcalde comentó que el 22 Ayuntamiento ha realizado tres amortizaciones del financiamiento de diciembre de 2016 por la cantidad de más de 31 millones de pesos, y con esta contratación se saldarán los restantes 51 millones de pesos.



“La diferencia de la nueva línea será solamente para contar con un margen de operación para los últimos meses del año, ya que son los que históricamente recauda menos el Gobierno Municipal, y este dinero sería utilizado sólo en caso de ser necesario para cubrir las necesidades originadas por insuficiencias de liquidez de carácter temporal”, detalló.



No obstante, el Presidente de la federación Baja California de Coparmex, Armando Leon Ptacnik, declaró que hasta el momento no han tenido información por parte del alcalde y todo lo que conocen de este crédito ha sido a través de los medios de comunicación.



El empresario mencionó que la ley permite el endeudamiento de los ayuntamientos, siempre y cuando sea con créditos que tengan fines productivos y no para el pago de pasivos, sin embargo también se permite la reestructura del mismo mientras no sea más costoso del que se tenía.



“Nos llama la atención que se tuvo que aprobar por obvia y urgente resolución, un crédito debe ser bien planeado y buscar condiciones, además, al parecer no se tomó en cuenta al comité de financiamiento donde hay un integrante del sector empresarial”, apuntó.



Con la información que tiene hasta el momento, el líder de Coparmex consideró no es razonable la solicitud de ese crédito y opinó que probablemente no está apegado totalmente a la normatividad.



“Hay una partida que se está pidiendo prestado y no tiene un propósito definitivo, lo denominan como una cantidad para contingencia, no se debería de pedir dinero para eso, en todo caso se abre una línea de crédito”, consideró.

El líder empresarial consideró que al Presidente Municipal, le ha faltado tener una estrategia de comunicación y dialogo, ya que hasta el momento no se les ha informado nada acerca de la supuesta reingeniería financiera que Novelo implementaría en los primeros meses de su administración.



“No puedo estar de acuerdo con algo que no sabemos para qué es y cómo lo van a utilizar, no estoy de acuerdo”, enfatizó