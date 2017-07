Empresa cuenta con permisos para instalar tubería en la playa

ENSENADA, Baja California(GH)

Ante la inconformidad de los surfistas por la instalación de una tubería de alrededor de 100 metros de longitud en la playa Tres Emes, el gerente de la empresa Sinfu México, Edgar Olivares Murillo, informó sobre el estatus del proyecto.



El directivo explicó que la empresa se dedica a la exportación de langosta viva, que reciben de diversas cooperativas de Baja California Sur, en un promedio de 100 toneladas que captura cada una anualmente.



“Nosotros compramos el producto, lo recibimos vivo y necesitamos agua de mar fresca, limpia y tratada para poder mantener el producto y posteriormente exportarlo al mercado asiático, somos una empresa que no utiliza ningún tipo de químico para adormecer el producto, todo lo hacemos de manera natural”, explicó.



En ese sentido, el gerente argumentó que para adormecer el producto reducen la temperatura del agua con equipos de refrigeración y una vez que el producto es exportado, requieren que el agua nuevamente esté a temperatura ambiente para recibir más producto.



“No contamos con equipos de calefacción para calentar esa agua, tenemos que regresar esa agua al mar y volver a extraer agua nueva, durante la temporada de langosta eso es diario, tenemos alrededor de un año y medio con este proyecto, inicialmente se instaló la tubería de descarga y ahora la tubería de succión”, informó.



El gerente afirmó que cuentan con permiso de Semarnat, concesión de Conagua y contrato con la Administración Portuaria Integral para llevar a cabo el proyecto.



“Por requerimiento de los surfistas nos movimos 70 metros hacia el sur porque inicialmente la tubería estaba contemplada muy cercana al acceso de la playa, fue lo máximo que pudimos movernos debido a cálculos técnicos de energía eléctrica y el poder de la bomba”, indicó.



En relación a lo señalamiento de los surfistas por el peligro que representa la tubería para ellos, Olivares Murrillo aclaró que la obra no ha concluido.



“Las varillas fueron cortadas hoy y más tardar mañana se pondrá una línea de boyas alrededor de la instalación para señalizar que hay una tubería, vamos a volver a poner toda la roca donde estaba y posteriormente viene la segunda etapa del proyecto que es subir la tubería a tierra y hacer una caseta de bombas”, adelantó.



El gerente de la empresa estimó que en un mes y medio estará concluida la obra y reiteró que están abiertos a mantener dialogo con los surfistas para informarles que la obra no causará ningún daño ecológico o afectaciones.