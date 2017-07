Leche en fórmula debe ser complemento: Isesalud

ENSENADA, Baja California(GH)

La leche materna no debe sustituirse por la fórmula, ya que esta última está enriquecida en calorías y puede provocar obesidad en el bebé, indicó José Antonio García Rivera, jefe de la Jurisdicción de Servicios de Salud en Ensenada.



El médico resaltó que al negarle la lactancia al bebé y darle complementos no garantiza la alimentación del niño, sino que lo induce a que en un futuro sea un niño con diabetes.



Destacó que en la actualidad existen varias leches en fórmula, que no necesariamente son malas, sino que algunas funcionan como complemento en la alimentación del niño, pero no debe dejarse de lado la leche materna.



“Ninguna leche de fórmula ha podido igualar la cantidad y calidad de las sustancia que tiene la leche materna; la leche materna tiene los componentes necesarios naturales para que el bebé pueda asimilarlos, metabolizarlos y sentir un lleno en el momento que sea necesario, sin provocarle obesidad”, destacó.



García Rivera señaló que la lactancia materna, fomentada desde el nacimiento, tiene repercusión en el crecimiento y desarrollo neurológico de los bebés, con propiedades definitivas para que dicho desarrollo sea el adecuado según su edad.



Recordó que actualmente se trabaja en una iniciativa de establecer “lactarios” en los centros de trabajo, para que no haya impedimento para que las madres trabajadoras amamanten a sus hijos.



El médico dijo que la falta de lactancia materna es un problema social y no económico.



“Llevamos diez años insistiendo sobre la insensificación, toda la vida se ha dicho que la lactancia materna ha sido el beneficio comprobado en el desarrollo de los menores; antes no había tanto problema, porque no teníamos tanta competencia de fórmulas elaborada de manera química”, insistió.



Debido a que anteriormente las mujeres alimentaban a sus hijos con leche materna, indicó, había personas con mayor desarrollo e ingenio para hacer las cosas.



Mayoría de mujeres amamantan



José Antonio García Rivera indicó que en Ensenada más de 60% de las mamás generan leche para sus niños, aunque se ve interrumpida, porque de esa población, 70% trabaja y deja a sus hijos al cuidado de otras personas.



“No estamos tan perdidos, yo creo que el municipio de Ensenada es uno de los municipios, culturalmente hablando de los más elevados, lo he visto desarrollado, pero lo que queremos es que el 100% de las mamás lacten a sus bebés, es una meta ambiciosa pero necesaria”, finalizó.