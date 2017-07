Surfistas molestos por tubería en la playa

ENSENADA, Baja California(GH)

Un grupo de surfistas manifestó su rechazo luego de que una empresa pesquera instalara una tubería en la playa Tres Emes en la delegación de El Sauzal, la cual es una de las más visitadas por quienes practican el surf.



El Presidente de la Asociación de Surfing de Baja California, Eduardo Echegaray, comentó que anteriormente habían tenido buena comunicación con la empresa para obtener información del proyecto, sin embargo, la tubería fue instalada la noche del sábado sin previo aviso.



“Nos sorprendió que llegaron con lamparas y maquinaria, nosotros ya habíamos tenido algunas pláticas con la empresa para asesorarlos y decirles cuál era nuestra idea para que la tubería fuera instalada sin que hubiera afectaciones, pero no nos tomaron en cuenta y lo hicieron de la noche a la mañana”, declaró.



El representante de la asociación denunció que la tubería fue instalada precisamente donde los surfistas ingresan a la¡ playa, además de que presuntamente se dañó el ecosistema.



“Además de que la tubería afectó la ecología tiene unas bases de concreto que dejaron algunas varillas muy peligrosas e las que cualquier muchacho puede atorarse o caer, es algo muy peligroso”, denunció.



Eduardo Echegaray comentó que la playa Tres Emes es visitada por un promedio de 60 a 80 surfistas durante el transcurso del día, ya que es una de las más limpias y con mejor oleaje para ese deporte.



“Vamos a exigir a la empresa y a las autoridades que muevan esa tubería de lugar, queremos que nos tomen en cuenta y si no lo hacen vamos a estar presionando y recurriremos a la federación mexicana de surfing y asociaciones ecologistas para que nos apoyen, somos un grupo organizado y no vamos a permitir que una compañía de extranjeros venga y nos dañe la playa”, enfatizó.