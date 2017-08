Serán niños promotores de salud

ENSENADA, Baja California(GH)

En la segunda jornada contra el dengue, zika y chicungunya, los estudiantes serán los promotores de no generar criaderos del mosco aedes aegypti, transmisor de estas enfermedades, en sus casas.



José Antonio García Rivera, jefe de la Jurisdicción de Servicios de Salud, dijo que la tropicalización del paísm el calentamiento global, la migración poblacional, la movilización y las industrias han generado un cambio climático que permite al mosco vivir en la ciudad.



“Nos exponemos a un mosco que antes vivía en zonas tropicales a mil 600 metros a nivel del mar y hoy vive del mar; el problema no es el mosco, el problema es que ese mosco esté infectado de virus”, explicó.



El médico indicó que, a diferencia del mosco anopheles, el aedes aegypti se reproduce en casa, a través del estancamiento de agua limpia en tinacos, floreros y llantas, por eso la importancia de tapar los recipientes.



Mencionó que ahora se sensibilizará a los estudiantes para que ellos fomenten el hábito en sus casas de no tener sitios en los que se pueda acumular el agua en los patios, tapar los tinacos y se cambie el agua de los floreros.



“La amenaza existe, pero está en nosotros prevenirlo; vamos a vivir con esto muchísimo tiempo, pero necesitamos a todos los niños y padres de familia para trabajar juntos para que cambiemos nuestro ambiente y generemos nula reproducción de moscos”, dijo.



“Estamos a tiempo para poder evitar esto, sí lo podemos prevenir, el dengue, el zika, el chikungunya y el paludismo es totalmente prevenible, si lo padecemos fue porque nos dejamos y la mayoría de nuestras enfermedades así son”, finalizó.



Por su parte, David Ibarra Ojeda, coordinador Estatal del Programa de Prevención y Control de Enfermedades transmitidas por vector, indicó que la orografía de Ensenada hace al municipio una zona difícil para controlar este tipo de enfermedades.



“Cargando las mochilas a los cerros tratando de hacer acciones de fumigación es difícil, pero si escuchamos, analizamos y hacemos no vamos a tener el mosco y si no hay mosco, no va a haber enfermedades”, resaltó.



Ibarra Ojeda explicó que la hembra del aedes aegypti se alimenta de la sangre humana debido a que las personas despiden diósxido de carbono, lo que las atrae.



Finalmente, comentó que el desarrollo del mosco en el ciclo biológico normal es de siete a diez días; sin embargo, se ha comprobado que su desarrollo en climas de 28 a 30 grados con alta humedad, es de hasta cinco días.