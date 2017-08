Reportan dos muertes por rickettsia en Ensenada de enero a la fecha

ENSENADA, Baja California(GH)

De enero de 2017 a la fecha, en Ensenada se han registrado cuatro casos de rickettsia, dos de ellos han resultado en defunción, comentó Elba Cornejo Armenio, directora de Servicios Médicos de la Secretaría de Salud.



Explicó que en este mismo periodo, en el Estado se han registrado 29 casos, 19 en Mexicali, cuatro en Tijuana, cuatro en Ensenada y dos más en Vicente Guerrero, de los que ha habido nueve defunciones, seis en Mexicali, una en Tijuana y dos en Ensenada.



En 2016, dijo, también se confirmaron 29 casos, aunque en ese año las muertes por ricketsia fueron once casos.



“En rickettsiosis lo más importante es la falta de percepción del riesgo por parte de la población, la gente puede tener una mascota en su casa y no pensar que le puede causar la muerte”, detalló.



Cornejo Armenio comentó que los pacientes que han muerto por este padecimientos es porque tenían a sus mascotas dentro de casa.



Añadió que otro factor importante es que los médicos al atender a un paciente con fiebre, deben considerar por ser zona endémica inmediatamente en rickettsia.



La funcionaria en salud agregó que los pacientes acuden a los centros de salud cuando llevan más de cuatro días con fiebre, lo que le ocasiona falla múltiple y el tratamiento no es efectivo, además de que puede quedar con secuelas o tener amputaciones de extremedidades.



“Lo que tenemos que difundir a la población es que si tienen mascotas infectadas de garrapata café y tienen fiebre, que piensen en ricketsiosis”, resaltó.



Las principales medidas, dijo, son quitar sofás o tapetes que permitan la acumulación de garrapatas, ya que estos insectos gustan de sitios oscuros y calientes para vivir, además de sacar la basura de los patios.



Mencionó que también deben fumigarse los domicilios por dentro y fuera y simultáneamente desparacitar a las mascotas; estas acciones deben ser una vez al mes durante tres meses.



Cornejo Armenio indicó que para fumigar deben colocarse 30 mililitros de deltametrina en un litro de agua, y así no esperar a que el equipo de vectores haga estas acciones en su colonia.