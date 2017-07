Pérdidas de 12 mdd por veda de moluscos

ENSENADA, Baja California(GH)

Pérdidas por alrededor de 12 millones de dólares se han registrado por la veda en la captura de moluscos Bivalvos, generado en especial por la marea roja en la zona del Golfo, reconoció Juan Morán Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera en Baja California (Canainpesca).



El empresario dijo que ha tenido reuniones permanentes reuniones de trabajo con las autoridades de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para dar seguimiento a la veda fitosanitaria, ocasionada por circunstancias naturales, en especial en la zona del Golfo, y además en otras partes por diferentes causas en el área del Océano Pacífico, con afectaciones en lugares específicos como San Felipe y Puerto Peñasco.



“Esta veda duró alrededor de 5 meses, en que se ha abstenido el sector de poder pescar, comenzó a abrirse desde hace dos semanas, y de inmediato el mercado tanto nacional como internacional, reaccionó con una inmediata adquisición, ante la demanda que se tiene”, declaró.



Las zonas de captura se han estado abriendo conforme las especificaciones de Cofepris, pero reconoció que pese a lo anterior, se han tenido pérdidas económicas considerables.



Crisis en San Felipe por las medidas de protección a la vaquita marina.



Por otra parte, reconoció el grave efecto económico que ha tenido en especial San Felipe, desde la aplicación de medidas de restricción al sector pesquero, a consecuencia de las presiones de asociaciones civiles internacionales para fomentar el resguardo de la zona del alto Golfo para la protección de la Vaquita Marina.



Aceptó que ese puerto se encuentra en las mismas condiciones hoy en día, que cuando se generó el embargo atunero en Ensenada.



“Debe de reconocerse que San Felipe básicamente su economía se basaba en la pesca, y pese a los apoyos económicos que bien o mal aplicados se están dando a algunos pescadores por la medida de protección al mamífero, aún así, el daño económico es cuantioso”, apuntó.



Morán Sánchez consideró que no es posible hacer prevalecer el derecho de un animal, sea la especie que sea, sobre el humano, sin embargo, se está dejando sin medios de sustento a toda una comunidad, que por más vocación turística que tenga, no ha podido sustituir al impacto que le ha representado el tener que dejar de pescar en la zona del Golfo de Cortés.



El presidente de Canainpesca dijo no estar de acuerdo con la metodología de la medición del hábitat de la vaquita, y la carencia de más estudios sobre otras circunstancias que afectan el ecosistema en especial en la desembocadura del delta del Río Colorado, y la manera cómo ha cambiado la ecología de la zona, con factores que no son meramente los pesqueros.



Consideró que para San Felipe es importante que se trabaje en otras alternativas, además del turístico, como es la acuacultura, en rubros como la tilapia, camarón, entre otros.



Reconoció la importancia de que se trabaje más para eliminar la pesca ilegal, que en la actualidad se considera ocupa el 20% de la actividad pesquera, en especial de la totoaba, y cuyas redes de embarcaciones afectan a la vaquita marina.



"A través de Canainpesca se ha levantado la voz ante autoridades de la Comisión Nacional de Pesca, para que se combata la delincuencia organizada que está infiltrada en algunos rubros del sector pesquero, como en muchas partes del país, y que también genera pesca ilegal, aspecto que no es nuevo”, expresó.



Puntualizó que falta una mayor cantidad de inspectores, al haber solo once en Baja California, y otros diez en Baja California Sur, cantidad que es por completo ínfima, ante el enorme número de litorales que tiene la zona.