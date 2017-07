Renuncian a proyecto del Museo Off Toad

TIJUANA, Baja California(GH)

Debido al alto costo que debía reunir la iniciativa privada para el proyecto de un Museo acerca de las carreras Off Road, el Presidente de Proturismo Ensenada, Nicolás Saad Andrés, declaró que por el momento han dejado de lado el proyecto para concentrarse en un salón de la fama.



Cabe recordar que el Gobierno del Estado aportó 2.8 millones de pesos para el proyecto ejecutivo, museográfico y un estudio de mercado, además de asignar un predio de más de mil metros cuadrados a un costado del Centro Estatal de las Artes en Ensenada (Cearte), para que se llevara a cabo.



No obstante, hubo diversas manifestaciones de la ciudadanía y la comunidad artística, argumentando que dicho proyecto afectaría la imagen artística de la zona.



De acuerdo al Secretario de Turismo, Oscar Escobedo Carignan, el Gobierno únicamente aportaría el proyecto y el terreno, mientras que la iniciativa privada se encargaría de reunir los fondos para concretarlo, sin embargo, el Presidente de Proturismo consideró que eso es inviable.



“El Estado habla de un museo con un costo de aproximadamente 130 millones de pesos, yo he hablado con el Presidente del Salón de la Fama en Estados Unidos y a ellos les interesa mucho hacer el salón de la fama, no tanto el museo”, expresó.



Nicolas Saad mencionó que ya hablaron con el Presidente Municipal, Marco Novelo para que el salón de la fama se instale en un salón del Riviera, ya que así la inversión sería mínima.



“El salón de la fama se puede hacer en un área de 500 metros y poner las fotos de los grandes corredores y uno que otro objeto, si sale todo bien la idea es inaugurarlo en la Baja 1000, el museo es algo que trae el estado, nosotros lo apoyamos pero no estamos en condiciones de reunir ese dinero para hacerlo”, señaló.



Ante la advertencia de la Secretaria de Turismo de llevar el proyecto del museo a Rosarito, el Presidente de Proturismo opinó que sería un fracaso.



“Se lo pueden llevara donde quieran, pero si se hace un museo tendría que estar en Ensenada, porque en otra ciudad serían dos ceros a la izquierda, Ensenada es la capital del Off Road en el mundo”, concluyó.