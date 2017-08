Arranca juicio a pareja que ocultó cadáver de hijo menor

ENSENADA, Baja California(GH)

Bajo proceso judicial quedaron la tarde de ayer los jóvenes padres que ocultaron el cadáver de uno de sus hijos de meses de nacido.



Patricia Moreno Galván, jueza de control de procesos, determinó que los jóvenes deberán enfrentar un juicio penal por el delito de Inhumación y exhumación de cadáveres, en la modalidad de ocultar un cadáver o restos humanos.



La juzgadora no otorgó medida cautelar alguna a los jóvenes, uno de ellos de 20 años y el otro de 23, por lo que seguirán su proceso en libertad, y con la responsabilidad de presentarse a las audiencias que sean citados.



Al inicio de la sesión, la jueza ordenó desalojar la sala pues determinó realizar la audiencia privada, pues la Defensoría Pública lo solicitó con el argumento de que los imputados resultaron afectados emocionalmente.



En la audiencia inicial de imputación, el Ministerio Público señaló que la pareja contaba con seis hijos, dos de los cuales fallecieron en fechas anteriores, el último fue encontrado en estado de descomposición el 18 de junio de 2017.



Los restos encontrados de manera reciente estaban en una casa de la calle La Cholla del fraccionamiento Los Encinos, mismos que se hallaron en un portabebé cubiertos por siete cobijas.



La representación social acusó a los jóvenes del delito de citado, pues lo ocultaron durante un tiempo en la habitación de su casa, a un costado de la cama de ambos.



En la audiencia de ayer, no se trató el tema de los dos hijos de la pareja que fueron enviados al DIF Estatal por la Policía el pasado fin de semana por ser víctimas de omisión de cuidados, pues no fue materia de la acusación.